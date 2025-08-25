¿Dónde está Nicolás Maduro? Esto sabemos de los rumores de que se fue a Nicaragua

¿Nicolás Maduro está en Nicaragua? Esto sabemos de los viajes de su avión.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en el centro de la mirada internacional a causa de que es perseguido por el Gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de liderar una extensa red de narcotráfico, llamada Cartel de los Soles, responsable de la entrada masiva de drogas a su territorio.

Por lo anterior, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas y se ha preparado para usar la fuerza contra el presidente venezolano, mientras que éste ha desplegado milicianos en su territorio y ha reforzado su retórica antiestadounidense.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

Sin embargo, la oposición de Maduro asegura que el líder bolivariano, aunque se muestre fuerte ante las acusaciones de EU, se encuentra acorralado y alistando su retirada, lo que ha motivado todo tipo de rumores. Entre ellos, que el presidente venezolano escapó a Nicaragua para recibir asilo de Daniel Ortega. ¿Qué se sabe de esto?

¿Nicolás Maduro se fue a Nicaragua? Esto sabemos de los vuelos

Medios digitales reportaron el fin de semana que Nicolás Maduro habría salido de Venezuela, rumbo a Nicaragua, lo cual avivó rumores de una posible huida ante el cerco que está montando EU en su contra.

🇻🇪🇻🇪✈️🇳🇮 — Hoy en Venezuela, un vuelo con destino a Nicaragua partió en el Airbus A340 (YV1004), un avión utilizado por Nicolás Maduro y el liderazgo chavista. Aterrizó en Managua tras pasar por Honduras. Tras pasar todo el día en Nicaragua, regresó a Venezuela esta noche. pic.twitter.com/q3CFRJYy2f — Tony Venet (@TonyVenet274186) August 25, 2025

Today, an Airbus A340 (YV1004), frequently used by Nicolás Maduro and Chavista leaders, flew from Venezuela to Nicaragua, with a stopover in Honduras. It landed in Managua, spent the day there, and returned to Venezuela tonight. pic.twitter.com/rZpvhk4csq — Cartel Watch (@CartelWatchNet) August 25, 2025

Lo anterior gracias a un mapa satelital donde quedó registrado que el avión presidencial de Venezuela salió de un viaje desde este país con dirección a su vecino centroamericano. Según el registro del viaje, salió de su país, se detuvo en Honduras y luego continuó su camino a Nicaragua, después de lo cual regresó a su nación de origen.

Incluso, medios internacionales reportan que éste no es el primer viaje del avión oficial de Venezuela hacia Nicaragua.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una fotografía de 2024 ı Foto: Reuters

Lo anterior indicaría que Nicolás Maduro estaría sosteniendo reuniones diplomáticas con Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y aliado de su gobierno, en el contexto de un posible enfrentamiento con Washington. Otros, más escépticos, sospechan que Maduro Moros está huyendo al exilio.

Sin embargo, se desconoce quiénes han ocupado los vuelos, pues, pese a tratarse del avión oficial de la presidencia de Venezuela, es posible que sea un alto funcionario del régimen chavista el que esté viajando hacia Nicaragua, no necesariamente el mandatario.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ı Foto: Flickr

Asimismo, no hay ninguna otra evidencia de que Nicolás Maduro esté físicamente en Nicaragua, por lo que, hasta el momento, se presume que sigue en territorio venezolano, alistando a su Ejército para cualquier posible acción militar de EU.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am