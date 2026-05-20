Ébola se expande muy rápido y genera alarma

UNA MUJER se lava las manos en Bunia, el Congo, el domingo pasado.

LA REPÚBLICA Democrática del Congo informó sobre 26 muertes sospechosas por ébola en apenas 24 horas en el este del país, lo que elevó la preocupación internacional ante la rápida expansión del brote y encendió las alertas sanitarias en África y otras regiones.

Con estos nuevos fallecimientos, el total de víctimas vinculadas a la emergencia asciende a 131. Las autoridades sanitarias reportan además 543 casos sospechosos y 33 confirmados en territorio congoleño, mientras Uganda suma dos contagios confirmados.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la propagación de la cepa Bundibugyo constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, debido a que el virus circuló durante semanas sin ser detectado en una zona densamente poblada y marcada por violencia armada.

La ciudad de Butembo confirmó sus dos primeros casos, mientras que Uganda comenzó restricciones parciales de movilidad fronteriza. También se reportaron bloqueos en cruces hacia Ruanda, pese al llamado de la OMS para evitar cierres formales que puedan alentar pasos irregulares sin vigilancia sanitaria.