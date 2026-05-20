Fiscal interino blinda a Trump y a su familia “para siempre”

EL PRESIDENTE de EU, Donald Trump, en el Air Force One, el viernes

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo un acuerdo sin precedentes con el gobierno federal que impide al Servicio de Impuestos Internos iniciar auditorías, reclamaciones o cobros relacionados con asuntos fiscales pasados que involucren al republicano, a su familia o a sus empresas.

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El convenio fue firmado ayer por el fiscal general interino, Todd Blanche, como parte de un arreglo judicial derivado de la demanda presentada por Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric Trump contra la autoridad tributaria y el Departamento del Tesoro por la filtración de declaraciones fiscales confidenciales.

El anexo, de una página, establece que el gobierno de Estados Unidos queda “prohibido y limitado para siempre” de procesar o perseguir cualquier reclamación económica que haya sido o pudiera haber sido presentada contra el magnate, sus familiares directos y sus compañías por hechos ocurridos antes del 18 de mayo, fecha del acuerdo.

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La disposición forma parte de un pacto más amplio anunciado el lunes por el Departamento de Justicia, mediante el cual el mandatario y sus codemandantes retiraron una demanda por 10 mil millones de dólares relacionada con la difusión de registros fiscales, el cateo a Mar-a-Lago en 2022 y señalamientos derivados de la investigación sobre la presunta colusión rusa.

A cambio, el gobierno autorizó la creación de un fondo cercano a mil 800 millones de dólares destinado a atender reclamaciones por supuesta “militarización” del sistema judicial de EU, bajo un mecanismo que, según el Departamento de Justicia, permitirá escuchar y reparar agravios de personas que se consideren afectadas por persecución institucional.