Nicolás Maduro: ¿Cuántos años lleva en el poder el presidente de Venezuela?

Nicolás Maduro ha sido uno de los presidentes venezolanos que más tiempo ha estado en el cargo.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha sido uno de los personajes más controversiales de la política reciente, pues ha sido acusado de hundir al país en la pobreza y un control casi dictatorial, bajo la excusa del socialismo y la izquierda.

A causa de esto, a lo largo de sus tres períodos al frente de la nación sudamericana, Maduro Moros ha ganado detractores y se ha formado una fuerte oposición contra el régimen chavista, nombrado así por su antecesor, Hugo Chávez, señalado como el responsable del inicio de la crisis actual de Venezuela.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ı Foto: Flickr

Sin embargo, la oposición venezolana —actualmente encabezada por María Corina Machado— ha visto pocas oportunidades de contender contra el régimen de Maduro, que controla instancias de gobierno como la Asamblea Nacional y el Colegio Nacional Electoral. Por lo anterior, todo indica que le esperan a Nicolás Maduro muchos años en el poder… pero ¿cuántos suma ya?

TE RECOMENDAMOS: Explosiones estremecen capital de Yemen Israel lanza ataques aéreos en Saná tras ofensiva hutí con misil nuevo

Nicolás Maduro es uno de los presidentes que más años ha gobernado Venezuela; estos lleva

Nicolás Maduro llegó a la presidencia de Venezuela en 2013, después del fallecimiento de Hugo Chávez, quien había gobernado desde 1999. Maduro era uno de sus hombres de confianza y se comprometió a seguir el proyecto bolivariano de su antecesor.

Nicolás Maduro, en su primera juramentación como presidente de Venezuela; al lado, un retrato de Hugo Chávez. ı Foto: Flickr

Lo que comenzó como una promesa de cambio socialista para Venezuela, a finales de los 90, se había convertido ya, para 2013, en un régimen casi dictatorial, con un Estado en control de los recursos, las fuerzas militares y las instituciones de gobierno. Así, Maduro Moros llegó a la silla presidencial con un poder casi absoluto, que no ha soltado en más de 10 años.

Nicolás Maduro sostiene un retrato de su antecesor, Hugo Chávez, en un encuentro con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. ı Foto: Wikimedia

¿Cuántos, para ser exactos? Al corte de 2025, Nicolás Maduro lleva 12 años como presidente de Venezuela, distribuidos a lo largo de tres periodos.

En enero de 2025, Maduro Moros juró para su tercer mandato como presidente, que terminará en 2031. Sin embargo, como explicamos en ESTA NOTA, el líder bolivariano cuenta con el control necesario de las instituciones del estado para reelegirse indefinidamente.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, votando en las elecciones de 2024, en las cuales resultó ganador para un nuevo periodo al frente de su país. ı Foto: Reuters

Con estas cifras, Nicolás Maduro apunta a convertirse en uno de los presidentes venezolanos con más tiempo en el cargo. Arriba de él se encuentra su antecesor Hugo Chávez, quien gobernó 14 años (desde 1999 hasta 2013) y, arriba de ellos, Juan Vicente Gómez, quien hizo lo propio por 27 años (de 1908 a 1935).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am