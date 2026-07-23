Prevén juicio de Nicolás Maduro en junio de 2027

El expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, de amarillo, en una audiencia en EU, ayer.

EL JUICIO contra el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, podría comenzar el 1 de junio de 2027, luego de que el juez federal Alvin Hellerstein aceptara un calendario propuesto de manera conjunta por la Fiscalía y la defensa durante una audiencia celebrada en Nueva York.

Nicolás Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, comparecieron por tercera ocasión ante la Corte Federal, en una sesión que duró apenas 18 minutos. Ambos enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico. El exmandatario llegó caminando con normalidad, sin la cojera que mostró en la audiencia de marzo, mientras que su esposa también presentó una apariencia más saludable.

6 Meses ha permanecido Maduro en la cárcel

La defensa adelantó que solicitará la inmunidad del exmandatario al argumentar que era jefe de Estado de Venezuela cuando fue detenido el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses. Su abogado, Barry Pollack, explicó que, si el juez acepta ese recurso, Nicolás Maduro no tendría que enfrentar una segunda ronda de mociones previas al juicio.

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La Fiscalía informó que prevé concluir la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y de las clasificadas el 15 de noviembre.

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn y se declararon no culpables de todos los cargos durante su primera comparecencia, el 5 de enero. Él está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que ella enfrenta cargos por importación de drogas y posesión de armas. Ambos podrían recibir cadena perpetua si son declarados culpables.

En Caracas, el diputado Nicolás Maduro Guerra calificó el proceso como “injusto” y encabezó un acto de apoyo. Al encuentro asistieron el dirigente del PSUV, Nahum Fernández, y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.