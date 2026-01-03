¿Cuánto duró Nicolás Maduro en el poder de Venezuela?

En medio de una jornada marcada por alta tensión política en Venezuela y en toda América Latina, la figura de Nicolás Maduro volvió al centro del debate internacional.

Tras una operación confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, luego de bombardeos en la ciudad de Caracas, derivó en su captura, miles de personas alrededor del mundo han comenzado a fijar su vista en la región de Latinoamérica.

Una de las preguntas más repetidas fue clara: ¿cuánto tiempo duró Nicolás Maduro en el poder de Venezuela?

La foto real de Nicolás Maduro capturado ı Foto: Especial

Nicolás Maduro en el poder de Venezuela

De acuerdo con la información disponible, Nicolás Maduro gobernó Venezuela por más de 12 años, pues llegó a la presidencia en 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez, a quien había acompañado durante años como aliado político y defensor de su proyecto ideológico.

Su victoria electoral fue por un margen estrecho y, desde el inicio enfrentó comparaciones constantes con el carisma y liderazgo de su predecesor.

Maduro construyó su carrera desde la base sindical y legislativa, pasando por la presidencia de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, cargos que le permitieron consolidar alianzas internacionales y fortalecer su perfil dentro del oficialismo.

Durante su mandato presidencial, estuvo acompañado de manera constante por su esposa, Cilia Flores, una figura clave dentro del poder político venezolano.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ı Foto: IG Cilia Flores

Su gestión estuvo marcada por una profunda crisis económica, con escasez de productos básicos, largas filas para conseguir alimentos y una inflación que se disparó desde sus primeros meses de gobierno.

En respuesta, tomó medidas de fuerza, como el despliegue militar en comercios y el control de precios, acciones que en ciertos momentos reforzaron su popularidad.

En 2018, un atentado con drones durante un acto público cambió su dinámica de seguridad y redujo sus apariciones públicas. Finalmente, tras más de diez años en el poder, su ciclo político concluyó en un contexto de conflicto, acusaciones graves y una operación internacional que puso fin a su mandato.

Nicolás Maduro ı Foto: AP

Con información de Reuters

LMCT