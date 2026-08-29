EU controla 65 mil mdb de crudo venezolano

El presidente Donald Trump, ayer, en un acto en el Congreso de su país.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que Estados Unidos ha suscrito un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles (mdb) de las reservas de petróleo del país sudamericano.

El mandatario anunció el acuerdo en una publicación en redes sociales y sostuvo que fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con el país de Venezuela, ¡el acuerdo petrolero más grande de la historia mundial! A través de una asociación con empresas privadas, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”, detalló.

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Esta transacción histórica, añadió, más que duplica las reservas de EU, “aumenta enormemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses, durante mucho tiempo en el futuro, al mismo tiempo que ayuda a continuar poniendo a Venezuela en un camino hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad. ¡Esta transacción fortalecerá enormemente la relación ya en crecimiento entre Venezuela y EU!”.

El anuncio del acuerdo se produce casi nueve meses después de que el ejército estadounidense, por orden de Trump, llevara a cabo una operación para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladara a Estados Unidos, con el fin de que enfrentara cargos federales de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Trump enfrenta una fuerte presión para controlar los altos precios de la gasolina mientras la guerra en Irán alcanzó el viernes el hito de seis meses sin que se vislumbre una conclusión. Estados Unidos ha recurrido a sus reservas estratégicas de petróleo, que a principios de agosto cayeron por debajo de 300 millones de barriles, una disminución de más de 100 millones de barriles desde el inicio de 2026.