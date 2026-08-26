Ormuz está desminado, EU vigila vía marítima

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que las fuerzas de su país retiraron o detonaron todas las minas en aguas internacionales de Ormuz y advirtió que cualquier embarcación que coloque nuevos explosivos será destruida.

“Acabo de ser informado por la Armada de EU de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas”, escribió en Truth Social. Añadió que Irán fue notificado de que cualquier barco que coloque nuevas minas será destruido “de inmediato y de manera sistemática”.

El magnate afirmó que la Fuerza Espacial vigila “cada centímetro” del estrecho y reiteró una política de “tolerancia cero”. La advertencia se produce mientras Washington presiona a Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel hace casi seis meses.

Desde el inicio del conflicto, el tránsito por Ormuz quedó interrumpido, lo que afectó el suministro mundial de crudo y elevó los precios. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono no descarta realizar “ataques cinéticos” contra objetivos iraníes.

Irán rechazó las nuevas sanciones y las calificó como un acto de “grave ilegalidad”. Su Ministerio de Asuntos Exteriores sostuvo que amenazan el derecho internacional y la Carta de la ONU.

RETOMAR UN ACUERDO. En tanto, Irán busca reactivar el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos el 17 de junio, según la agencia Tasnim. El documento pretendía ampliar el alto al fuego y restablecer el tránsito por Ormuz, pero fracasó por desacuerdos sobre la administración de la vía.

Por su parte, el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, visitó Teherán el lunes para facilitar las negociaciones y transmitir a Washington las condiciones iraníes. Entre ellas figura el regreso de EU al acuerdo y el cumplimiento de sus disposiciones sobre el estrecho de Ormuz.

A su vez, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que Teherán mantiene su compromiso con el memorando, pero exigió reciprocidad de Washington.

El Dato: Las ventas de petróleo iraní a China le han proporcionado durante mucho tiempo un salvavidas al país persa, y no está claro si Estados Unidos podrá interrumpirlas.

CAMINO TEMPORAL. Irán y Omán propusieron establecer un corredor marítimo temporal en Ormuz. El plan contempla facilitar el tránsito y limpiar minas antes de avanzar hacia un corredor permanente y definir la administración del estrecho. El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Qaribabadi, dijo que ambos países llevan 40 días de conversaciones y acordaron una ruta temporal de siete millas, unos 11 kilómetros, de ancho. Parte del trayecto pasaría por aguas territoriales iraníes. El funcionario iraní aclaró que el acuerdo no implica la apertura total del estrecho.

20 operaciones de buque a buque se realizaron ayer

RECHAZA PRESIONES. China afirmó que su cooperación con Irán se desarrolla dentro del derecho internacional y no debe sufrir interferencias. Su portavoz de Exteriores, Lin Jian, dijo que los vínculos entre Pekín y Teherán “no deberían ser perturbados ni socavados”.

China es uno de los principales socios comerciales de Irán y compra la mayor parte de sus exportaciones de petróleo. Pekín sigue de cerca los planes de Washington para ampliar las sanciones contra entidades e individuos relacionados con Irán, incluidos algunos con sede en China.