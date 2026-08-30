Islandia rechaza reanudar negociaciones para entrar a la Unión Europea en referéndum

Turistas en las calles de Reykjavik, Islandia, el día en que se celebró el referéndum.

Islandia celebró un referéndum para decidir si continuar con los diálogos en favor de una posible adhesión a la Unión Europea, donde ganó el “No” con un estrecho margen.

El referéndum se celebró el sábado y fueron convocados 265 mil votantes habilitados. Aunque el “Sí” tomó ventaja inicialmente, el conteo final dio la victoria a la respuesta negativa.

52.8 por ciento de los participantes votaron por “No” continuar los diálogos, lo que dio el triunfo frente al 47.2 por ciento que votó por “Sí” hacerlo.

Votantes que apoyaron el "Sí" celebran al ver la breve ventaja que tuvo la respuesta positiva en el referéndum. ı Foto: Reuters

En respuesta, la primera ministra Kristrún Frostadóttir aseguró que durante su mandato no se dialogará con Bruselas en favor de una posible integración a la Unión Europea, y señaló que la decisión apoyada por el referéndum constituye el resultado del “curso natural de los acontecimientos”.

Lo anterior pese a que ella había hecho campaña a favor de reanudar las negociaciones con el grupo regional.

Kristrún Frostadóttir, primera ministra de Islandia, después del referéndum. ı Foto: Reuters

“Está bastante claro que este asunto no avanzará bajo este gobierno. Discutiremos con la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores sobre la mejor manera de cerrar este capítulo”, expresó la premier de Islandia, en declaraciones recogidas por agencias internacionales.

El triunfo del “Sí” no representaba una adhesión automática de Islandia a la Unión Europea, sino que continuaran los diálogos en favor de ello. Por lo que, aun si hubiera ganado la respuesta positiva, la integración de este país al bloque regional no estaba garantizada.

Sector pesquero, principal opositor a unión con la UE

De acuerdo con análisis llevados a cabo por Reuters y otras agencias internacionales, fue el sector pesquero el que se opuso principalmente a que Islandia se integrara con la Unión Europea.

Bandera de Islandia. ı Foto: Reuters

El sector pesquero había expresado su temor a que una eventual adhesión permitiera el acceso de arrastreros españoles, neerlandeses y de otros países europeos a aguas islandesas.

Los opositores también argumentaron que Islandia ya obtiene ventajas de su relación con la Unión Europea mediante el mercado único y el espacio Schengen, sin tener que aceptar las cesiones de soberanía asociadas con la membresía plena.

Sector pesquero votó por el "No" en referéndum, al considerar que sería el más afectado. ı Foto: Reuters

Entre los argumentos contra la adhesión también estuvo la posibilidad de que la influencia de Islandia se diluyera dentro del Parlamento Europeo y que el país pudiera beneficiarse más de acuerdos comerciales propios, como el que mantiene con China.

Por el contrario, los partidarios de reanudar las negociaciones sostuvieron que la membresía podría ayudar a reducir la inflación y las tasas de interés, además de que la adopción del euro ofrecería mayor estabilidad frente a la corona islandesa.

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