Tiroteo en ‘rave’ de Suiza deja una muerta y 5 heridos; buscan al atacante

Policías cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo en Aarau, Suiza.

Un ataque armado en un festival de música electrónica tipo rave en Suiza dejó una mujer muerta y cinco personas heridas, hechos que ya investigan las autoridades locales y por los cuales buscan al o los atacantes.

De acuerdo con reportes locales, los hechos ocurrieron al terminar el festival de música electrónica Aarau Ravel VOL. 7, celebrado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en el hipódromo del distrito de Schachen, en Aarau, en Suiza.

Una patrulla frente al terreno donde ocurrió el incidente; detrás, se aprecia un póster del evento. ı Foto: Reuters

Poco después del fin del evento, alrededor de las 02:30 horas (local) los asistentes escucharon detonaciones que, en un principio, confundieron con pirotecnia. No obstante, poco después escucharon un grito de “¡todos al suelo!”, lo que provocó pánico y dejó claro que se trató de un ataque armado.

En respuesta, los asistentes corrieron en todas direcciones. Incluso, algunos se refugiaron detrás de la cabina del DJ o en los espacios que encontraron disponibles.

Póster de Aarau Ravel VOL. 7, festival de música electrónica donde ocurrió el incidente. ı Foto: Reuters

Una mujer intentó esconderse detrás de una nevera, pero recibió un disparo en la espalda y murió desangrada.

Otras cinco personas, de entre 24 y 27 años, resultaron lesionadas. Mientras que los asistentes que no requirieron hospitalización fueron trasladados a un gimnasio cercano, donde algunos pernoctaron y fueron interrogados por la policía.

Buscan a tirador o tiradores; indagan terrorismo o pelea como móvil del ataque

Hasta la mañana del domingo, el o los posibles atacantes del rave seguían prófugos, si bien autoridades locales iniciaron una intensa búsqueda por ellos.

Policía local inició una búsqueda intensa por el o los tiradores. ı Foto: The Associated Press

Así lo informó el portavoz policial, Bernhard Graser, quien aseguró que prácticamente toda la fuerza policial del cantón de Argovia participaba en la búsqueda.

Aclaró que aún no está claro si en el ataque participaron una o varias personas, ni el móvil, entre los cuales abordan la posibilidad de una riña o un acto de terrorismo. No obstante, Graser destacó que el hecho de que el ataque ocurriera terminado el festival debilita esa hipótesis.

La policía pidió a las personas que tuvieran fotografías o videos del incidente que los entregaran a los investigadores.

Policía acudió al lugar de los hechos para investigar el tiroteo en rave. ı Foto: Reuters

De nacionalidad italiana, la fallecida y otro herido

Aunque autoridades locales decidieron no difundir la identidad de la persona fallecida y las heridas, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, informó que la mujer que perdió la vida y dos de los heridos eran connacionales, por lo que expresó sus condolencias.

De acuerdo con la información difundida por Meloni, la mujer fallecida se llamaba Maria Spinello, de 22 años.

Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima della tragica sparatoria di Aarau, in Svizzera.



Il mio pensiero va anche agli altri feriti, tra i quali risultano due cittadini italiani, e a tutte le persone coinvolte in… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 30, 2026

“Expreso mis más profundas condolencias por la muerte de Maria Spinelli, la joven italiana que fue víctima del trágico tiroteo en Aarau, Suiza. Mis pensamientos también están con las otras personas heridas, entre las cuales hay dos ciudadanos italianos”, escribió la premier italiana.

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