Tiroteo en escuela secundaria de Filipinas deja 2 estudiantes muertos

Dos estudiantes murieron durante un tiroteo registrado el martes, tiempo local, al interior de una escuela secundaria al sur de la península de Zamboanga, ubicada en la isla de Mindanao, Filipinas.

El ataque ocurrió alrededor de las 07:50 horas en un campus de la Ateneo de Zamboanga University (AdZU), donde un estudiante de noveno grado abrió fuego en contra de otros compañeros dentro del aula, antes de quitarse la vida, de acuerdo con autoridades locales citadas por el Manila Standard.

El tirador, menor de edad, se encuentra entre los fallecidos, según el Philippine Daily Inquirer. El periódico también consignó que el sospechoso habría transmitido en vivo en su cuenta de Facebook antes del ataque, durante el que habría utilizado un arma de fuego corta y un rifle.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas al interior de un salón de clases donde, tras escuchar las detonaciones, estudiantes intentan cubrirse.

Suspenden clases tras tiroteo

Por separado, la universidad confirmó la muerte de dos estudiantes y se manifestó “entristecida” por “el incidente”, por el que suspendió las clases en todos los niveles hasta el 19 de agosto.

En un comunicado, AdZU aseguró que la seguridad de la comunidad es su máxima prioridad, e informó que, tras la agresión, contactó a los padres y tutores para que recogieran a sus hijos.

Agregó que estaba coordinando con las autoridades un informe completo. “Mientras tanto, pedimos a todos que respeten la privacidad de todos los individuos afectados. Rezamos por la rápida resolución de la situación y por la seguridad de todos”, declaró.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenó investigar y determinar las medidas a tomar para prevenir otro tiroteo en escuelas y evitar “que otra familia, otra escuela y otra comunidad sufran el mismo dolor”.

“Nuestras escuelas son los lugares donde confiamos a nuestros hijos para que aprendan, crezcan y sueñen con el futuro que les espera. También deben ser algunos de los lugares más seguros de nuestro país”, dijo en un comunicado.

El tiroteo se produjo tras un ataque en junio en una escuela secundaria pública en la ciudad de Tacloban, en el centro de Filipinas, en el que al menos 3 estudiantes murieron y unos 20 más resultaron heridos cuando dos de sus compañeros abrieron fuego en el campus.

También ocurre menos de 10 días después de un incidente similar en Tailandia, donde un adolescente mató a 9 personas, entre ellas otros estudiantes tras abrir fuego en una escuela en las afueras de Bangkok.

Con información de Reuters.

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cehr