Elecciones Brasil 2026: MINUTO A MINUTO de la jornada electoral, lo más relevante AL MOMENTO

Un hombre con un jersey de la Selección Brasileña de Fútbol vota en Iranduba, Brasil, el 4 de octubre de 2026.

La ciudadanía brasileña sale a las urnas este domingo, en una jornada electoral de gran magnitud, donde no solo se renueva la presidencia, sino también las gubernaturas y el Congreso.

Pese al gran número de candidatos, en la práctica la elección se cierra entre Lula da Silva, izquierdista que busca la reelección, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente derechista Jair Bolsonaro.

09:00 hrs. Flávio Bolsonaro vota; se declara listo para “poner fin a una era atraso” y garantizar “libertad”

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro emitió este domingo su voto en Vila Isabel, Río de Janeiro, desde donde se declaró listo para gobernar y “poner fin a una era de atraso”, en referencia a la administración del presidente y su rival más importante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro aseguró que, de ganar la presidencia, pondrá fin a la “era del ‘todo vale’”, de la cual, aseguró, los brasileños “no aguantarán otros cuatro años”. “La única alternativa es Flávio Bolsonaro” , dijo el candidato derechista.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseguró que, como presidente, garantizará la libertad de expresión y prensa. Además, se refirió a las encuestas que dan ventaja a su rival, Lula da Silva, y aseguró que la tendencia ha cambiado, de forma que él cuenta con ventaja suficiente para obtener la victoria en la primera vuelta.

🇧🇷 | BRASIL VOTA: Candidato presidencial Flavio Bolsonaro de Brasil: “Quiero ganar esta elección para garantizar la libertad de prensa.” pic.twitter.com/N6aZwUCXXs — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 4, 2026

06:30 hrs Lula da Silva vota; asegura que brasileños deciden entre “fortalecer el régimen democrático o la barbarie”

El presidente y candidato brasileño Luiz Inácio Lula da Silva emitió su voto en São Bernardo do Campo, a las afueras de Sao Paulo, desde donde aseguró que hoy la ciudadanía de su país elige entre “fortalecer el régimen democrático o la barbarie” .

“Lo que está en juego es la definición de un proyecto de Brasil. El pueblo va a tener que elegir entre fortalecer el régimen democrático o la barbarie, entre desarrollo o atraso”, expresó Lula da Silva, según medios locales brasileños.

🇧🇷 | AHORA - BRASIL VOTA: Lula tras emitir su voto: "Es un día glorioso para Brasil. Está en juego la definición de un proyecto de país. Votamos pensando en nuestros hijos". pic.twitter.com/R2r4euGOZK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 4, 2026

05:00 hrs. Abren urnas en Brasil para las elecciones

En punto de las 08:00 horas (05:00 horas en tiempo del Centro de México), abrieron las urnas en Brasil para la jornada electoral de este domingo, en donde la ciudadanía vota para renovar mil 650 cargos.

Están habilitados 158 millones 745 mil 463 electores para participar en la jornada electoral de este domingo. Lo anterior representa un aumento de dos millones 291 mil 452 electores respecto a las elecciones de 2022.

Una mujer con un jersey de la Selección Brasileña de Fútbol vota en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de octubre de 2026. ı Foto: Reuters

Más allá de Lula vs Bolsonaro: Brasileños votan en elecciones este domingo

Brasil celebra elecciones generales este domingo 4 de octubre, en una jornada para la que están habilitados más de 158.7 millones de ciudadanos en todo el país.

La jornada electoral ha llamado la atención de la prensa internacional por enfrentar nuevamente a los dos principales proyectos políticos de la historia contemporánea del gigante sudamericano: la izquierda, encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección y su cuarto mandato no consecutivo, y la derecha, encabezada por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente en prisión domiciliaria Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro (der.), candidato presidencial derechista para la presidencia de Brasil. ı Foto: Reuters

El camino hacia la jornada electoral ha estado marcado por una fuerte polarización entre simpatizantes de Lula y de los Bolsonaro, así como de tensiones desde el exterior, pues Estados Unidos ha provocado al gobierno del izquierdista para presionar en favor de su aliado derechista.

Así, las elecciones de este domingo definirán si continúa el proyecto de Lula o Brasil se suma a los países de América Latina que han dado un giro a la derecha en jornadas electorales recientes, entre ellos Chile, Perú y Colombia.

Luiz Inácio Lula da Silva (abajo, centro), durante su cierre de campaña rumbo a reelegirse como presidente de Brasil. ı Foto: Reuters

Además de las fórmulas de Lula y Bolsonaro, contienden otras nueve por la presidencia y vicepresidencia.

En total, los brasileños votan este domingo para definir:

Presidente y vicepresidente de la República para los próximos cuatro años

27 gobernadores y vicegobernadores —uno por cada estado y el Distrito Federal—

54 senadores, equivalentes a dos terceras partes de las 81 curules del Senado

513 diputados federales

Mil 035 diputados estatales

24 diputados distritales del Distrito Federal

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga más del 50 por ciento de votos válidos, las dos fórmulas más votadas pasarán a segunda vuelta, que se celebrará el 25 de octubre. La misma regla puede aplicarse a las elecciones para gobernador.

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