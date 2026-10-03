Elecciones Brasil 2026: ¿qué se vota y quiénes son los candidatos?

Brasil celebra elecciones el domingo 4 de octubre, donde nuevamente se enfrentan los dos proyectos políticos más relevantes en el gigante sudamericano: la izquierda, encabezada por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su cuarto mandato no consecutivo; y la derecha, representada por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Las elecciones ocurren en un contexto marcado por provocaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha confrontado públicamente a Lula y ha manifestado su apoyo a Flávio, como lo hacía con su padre, Jair Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva (izq.) y Flávio Bolsonaro (der.). ı Foto: Reuters

El proceso electoral es uno de los más relevantes para América Latina, y sigue a varias elecciones en la región que han derivado en giros a la derecha, como ocurrió en Chile, Colombia, Perú, entre otros.

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Más allá de Bolsonaro vs Lula: ¿qué está en juego en las elecciones de Brasil?

La primera vuelta de las elecciones general de Brasil se celebran el domingo 4 de octubre de 2026 y, en ellas, la ciudadanía del gigante sudamericano votará para renovar:

Presidente y vicepresidente de la República para los próximos cuatro años

27 gobernadores y vicegobernadores —uno por cada estado y el Distrito Federal—

54 senadores, equivalentes a dos terceras partes de las 81 curules del Senado

513 diputados federales

Mil 035 diputados estatales

24 diputados distritales del Distrito Federal

Congreso Nacional de Brasil. ı Foto: Flickr

En la práctica, cada elector realizará seis votos en la urna electrónica: diputado federal, diputado estatal o distrital, dos senadores, gobernador y presidente.

Aunque las elecciones para presidencia y gubernaturas parecen las más relevantes, la del Congreso también cobra importancia al delimitar cómo el próximo mandatario deberá negociar para aprobar iniciativas .

12 candidatos presidenciales, entre ellos Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, para las elecciones del domingo se validaron 12 candidaturas de fórmulas presidenciales:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — vicepresidente: Geraldo Alckmin

Flávio Bolsonaro (PL) — vicepresidente: Alfredo Gaspar

Ronaldo Caiado (PSD) — vicepresidente: Gilberto Kassab

Rui Costa Pimenta (PCO) — vicepresidente: Antônio Carlos

Samara Martins (UP) — vicepresidenta: Raquel Brício

Romeu Zema (Novo) — vicepresidente: Eduardo Girão

Hertz Dias (PSTU) — vicepresidenta: Vanessa Portugal

Edmilson Costa (PCB) — vicepresidenta: Cleusa Santos

Renan Santos (Missão) — vicepresidente: Aroldo Medina

Wilson Grassi (Democrata) — vicepresidenta: Suêd Haidar

Clariana Barão (DC) — vicepresidenta: Fabiana Torquato

Augusto Cury (Avante) — vicepresidente: Júlio Delgado

Luiz Inácio Lula da Silva (izq.) y Flávio Bolsonaro (der.). ı Foto: Reuters

No obstante, en la práctica, la elección está cerrada entre Lula da Silva, quien busca su cuarto mandato presidencial no consecutivo, y Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha que busca prolongar el legado político de su padre, el expresidente bajo arresto domiciliario Jair Bolsonaro.

Lula plantea una mayor intervención estatal, programas sociales, aumentos al salario mínimo y un sistema tributario más progresivo.

En tanto, Bolsonaro impulsa una plataforma con énfasis en reducción de impuestos, desregulación, explotación de recursos naturales, mano dura contra el crimen y valores conservadores.

Flávio Bolsonaro (der.), candidato presidencial derechista para la presidencia de Brasil. ı Foto: Reuters

Si ningún candidato presidencial obtiene más de 50 por ciento de los votos válidos, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta el 25 de octubre . La misma regla puede aplicarse a las elecciones para gobernador .

¡Brasil define su futuro! 🇧🇷🗳️ Millones de ciudadanos brasileños están convocados el domingo a las urnas en una de las citas electorales más trascendentales. El proceso no solo definirá al presidente para el próximo periodo de cuatro años, sino que renovará la totalidad de la… pic.twitter.com/6gDKnWxCGb — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 3, 2026

Se enfrentan en reñida contienda, con ligera ventaja de Lula

De acuerdo con resultados de encuestas recogidos por agencias internacionales como Reuters, Lula y Bolsonaro llegan a la jornada electoral prácticamente empatados, con una ligera ventaja para la fórmula encabezada por el izquierdista.

Según una encuesta de CNT/MDA publicada el 15 de septiembre, Lula tenía 40.5 por ciento de intención de voto, frente a un 30.4 por ciento de Bolsonaro, y porcentajes menores al 10 por ciento distribuidos entre los demás candidatos.

Luiz Inácio Lula da Silva (abajo, centro), durante su cierre de campaña rumbo a reelegirse como presidente de Brasil. ı Foto: Reuters

En tanto, una encuesta de Datafolha del 24 de septiembre, realizada con un escenario de segunda vuelta, Lula obtuvo un 47 por ciento de intención de voto frente a un 45 por ciento de Bolsonaro.

Mientras que una encuesta más reciente de CNT/MDA, publicada un día antes de la elección, dio a Lula 43.1 por ciento de intención de voto y a Bolsonaro 38 por ciento, con porcentajes menores al cinco por ciento distribuidos entre los demás candidatos.

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