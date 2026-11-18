Un soporte para la vacuna combinada contra el sarampión, en Pensilvania, ayer.

Estados Unidos perdió su certificación como país libre de sarampión después de 26 años, debido a la transmisión continua del virus durante más de 12 meses. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también retiró esta condición a México y Bolivia, donde se mantiene la circulación de la enfermedad.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, informó que la decisión se tomó tras una evaluación de expertos sobre las pruebas epidemiológicas y de laboratorio. Los tres países deberán presentar un plan de acción para frenar los contagios en las próximas semanas. Estados Unidos enfrenta su mayor brote en más de tres décadas, con más de siete mil 700 infecciones desde 2025 y al menos 10 muertes reportadas por autoridades estatales.

La situación ocurre en medio de una caída en la vacunación infantil y de cuestionamientos del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sobre la seguridad de las vacunas. La OPS advirtió que la principal medida para detener la propagación es alcanzar una cobertura de vacunación de 95 por ciento con las dos dosis. También pidió respuestas rápidas ante cada contagio y coordinación entre las autoridades sanitarias.

En Bolivia, el gobierno informó que los casos bajaron 83 por ciento en 2026, al pasar de 444 en 2025 a 76, tras invertir más de 11 millones de dólares.