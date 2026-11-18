La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) realizó ayer una prueba nacional del sistema de alertas que interrumpió simultáneamente las transmisiones de radio y televisión a las 14:20 hora local, para verificar su funcionamiento ante una emergencia.

La ley obliga a la institución a realizar este ejercicio al menos una vez cada tres años. El administrador de FEMA, Cameron Hamilton, explicó que estos mecanismos permiten informar oportunamente a la población sobre situaciones que pongan en riesgo su seguridad.

A diferencia de 2023, cuando la prueba también llegó a teléfonos celulares, esta vez se transmitió mediante los sistemas de cable y los proveedores de radio y televisión por satélite. Las empresas interrumpieron su programación para difundir un mensaje que aclaraba que se trataba de un ejercicio y que nadie debía realizar alguna acción.

Las pantallas mostraron letras blancas sobre un fondo negro, acompañadas de pitidos y una voz que informó sobre la prueba. El sistema también permite que el presidente del país se dirija a la población o difunda información vital durante una emergencia.

FEMA busca detectar problemas técnicos y operativos antes de que las alertas sean necesarias en una situación real.

Sistemas tecnológicos. El ejercicio ocurrió en medio de diversas interrupciones tecnológicas que han afectado a Estados Unidos, entre ellas problemas en los servicios de Microsoft, bancos, la aerolínea United Airlines, así como a la plataforma Workday.

A estos incidentes se sumó la suspensión del tráfico aéreo del pasado viernes en todo el país. Ante la preocupación, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró en Fox News que las tecnologías del país son seguras y llamó a la población a mantener la calma.

Por su parte, el secretario de Transportes, Sean Duffy, reconoció que el gobierno todavía desconoce la causa de la falla de telecomunicaciones que provocó la suspensión de vuelos. También descartó que estuviera relacionada con el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Desde el Congreso, defendió la decisión de detener las operaciones por precaución y aseguró que no recibió información de los servicios de inteligencia sobre un posible ciberataque. “No vamos a pedir perdón por cerrar el espacio aéreo”, dijo, y advirtió que los riesgos subirán si no se moderniza la infraestructura aérea.

La infraestructura. Sean Duffy pidió al Congreso aprobar recursos para actualizar el sistema, pues señaló que los radares no se modernizan desde hace 30 años y que la red actual fue construida a mediados de los años noventa.

El funcionario solicitó el respaldo de republicanos y demócratas para concretar una inversión histórica y comenzar las renovaciones cuanto antes. También planteó que los dispositivos y sensores necesarios se fabriquen en Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió durante cuatro horas las salidas de vuelos el viernes. La interrupción ocasionó más de 10 mil retrasos y miles de cancelaciones, además de afectar el transporte de mercancías y correo de FedEx y UPS.

Fue la tercera suspensión general de despegues en EU en lo que va del siglo, después de la aplicada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la falla del sistema de avisos a los pilotos registrada en enero de 2023.