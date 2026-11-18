Trump, junto a los premier de Japón, India y Australia, en Manila, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó la cooperación militar, tecnológica y económica con Australia, India y Japón durante la primera reunión en dos años del grupo Quad, celebrada ayer en Manila, Filipinas, antes de viajar a China, donde se reunirá con sus homólogos Xi Jinping y Vladimir Putin el jueves.

El encuentro con los primeros ministros Anthony Albanese, Narendra Modi y Sanae Takaichi forma parte de una gira asiática de tres días que también contempla su participación en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Shenzhen.

“Nuestros países son los cuatro vértices de un Indo-Pacífico libre, abierto, estable y próspero”, afirmó el magnate, quien destacó la importancia de mantener la alianza ante las diferencias comerciales y estratégicas con Pekín.

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Ejercicios conjuntos. Los cuatro gobiernos acordaron impulsar ejercicios militares conjuntos a principios de 2027, con aviones de patrulla marítima. Australia desplegará aeronaves P-8A Poseidon y P-3C Orion para las operaciones.

Las maniobras buscan fortalecer la seguridad marítima, aunque podrían provocar nuevas críticas de China, que considera al Quad un intento de limitar su influencia regional. Los integrantes del grupo sostienen que su cooperación no está dirigida contra ningún país. “Queremos paz y seguridad en la región. Ése es el objetivo. No se trata de ningún país en particular”, señaló Anthony Albanese.

El comunicado del encuentro también expresó su preocupación por las restricciones arbitrarias a las exportaciones, en referencia a las diferencias con China por las tierras raras, minerales esenciales para fabricar automóviles eléctricos y teléfonos celulares. Pekín interrumpió de facto sus exportaciones de minerales críticos a Japón durante casi un año.

Asimismo, los mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en Inteligencia Artificial y financiar proyectos para desarrollar esta tecnología. Donald Trump anunció una inversión de 85 millones de dólares en software de IA y la calificó como “la mayor oportunidad de crecimiento económico desde la Revolución Industrial”. También destacó el acuerdo nuclear Aukus con Australia y aseguró que Estados Unidos podría alcanzar a China en la producción de tierras raras en un plazo de 10 meses.

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El encuentro. La gira ocurre en medio de tensiones por las restricciones estadounidenses al acceso de China a chips avanzados, medidas que amenazan la frágil tregua comercial entre ambos países, cuyo acuerdo actual vencerá en enero próximo.

Mientras tanto, el Kremlin confirmó que los principales temas de la reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin ya están definidos.

El portavoz ruso, Dmitri Peskov, informó ayer que habrá asuntos previamente acordados y espacio para intercambios abiertos. El encuentro contempla conversaciones sobre desarme nuclear, las guerras en Ucrania e Irán y las relaciones entre las tres potencias.

“Hay puntos de la agenda que están definidos y acordados, pero también habrá un espacio para debatir libremente e intercambiar opiniones”, explicó.

La reunión está prevista para el 19 de noviembre a las 14:30 horas locales. El mandatario ruso también sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo chino este miércoles para abordar la cooperación económica y asuntos internacionales. Su reunión con el estadounidense continúa en negociación y tendrá como uno de sus ejes la guerra en Ucrania.

La posibilidad de este encuentro trilateral ha generado inquietud en Europa y Ucrania por las comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, cuando las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial acordaron zonas de influencia.

18 Millones de habitantes tiene la ciudad china de Shenzhen

El mandatario estadounidense lanzó además una advertencia a Irán, luego de reportes de inteligencia sobre posibles planes de Teherán para atacar a funcionarios de su administración con armas químicas o una bomba sucia en territorio estadounidense.

“Pagará un precio como nunca antes ha pagado ningún país”, advirtió Donald Trump, quien aseguró que su gobierno toma muy en serio esas informaciones y reiteró que Irán no debe tener armas nucleares.

Durante su estancia en Manila, el presidente también participó en una cumbre especial con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), integrada por 11 países. El primer ministro chino, Li Qiang, defendió el libre comercio y pidió a los gobiernos de la región mantenerse unidos frente a las restricciones internacionales.

China es el principal socio comercial de la ASEAN, cuyo producto interno bruto conjunto supera los 3.9 billones de dólares. Sin embargo, sus integrantes buscan estrechar también sus relaciones con Estados Unidos.

El Tip: China no tiene acceso a chips ni a modelos de IA avanzados de EU, pero sí electricidad barata para su producción.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ofreció fortalecer la seguridad energética y las cadenas de suministro regionales. En tanto, el magnate firmó una declaración comercial con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, que contempla eliminar los aranceles a las exportaciones estadounidenses y reducir barreras comerciales. Estados Unidos representa 24 por ciento de los envíos de Tailandia este año.

La visita de Donald Trump también provocó protestas en Manila por quinto día consecutivo. Los manifestantes exigieron el fin de la guerra en Oriente Medio y rechazaron Pax Silica, una iniciativa estadounidense relacionada con las cadenas de suministro de Inteligencia Artificial. Asimismo, el republicano se reunió con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., antes de continuar su viaje a China.