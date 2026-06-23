Al se hace a la “derecha”

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con base en resultados electorales recientes se podría decidir que América Latina se está yendo a la derecha.

Quizá en algunos casos no esté tan marcada la diferencia en el terreno económico entre unos gobiernos y otros. Son muchas las variables que intervienen, las cuales pasan por acuerdos de carácter mundial a los cuales se tienen que ceñir todos los países, diferentes instituciones exigen por igual a unos y otros.

Lo que cambia es el sentido social que cada gobierno instrumenta. El problema que han tenido los gobiernos de “izquierda” es que prometen mucho más de lo que realmente pueden hacer. La decepción ciudadana castiga electoralmente, como ha venido sucediendo en Argentina, Ecuador y Chile.

Independientemente del desenlace del proceso electoral del domingo en Colombia, es evidente que se dio un voto de castigo. Colombia optó por un candidato que no tiene más de un año de haber aparecido en la palestra política.

Abelardo de la Espriella apareció como alternativa de gobierno. Lo paradójico es que no tiene experiencia alguna de gobierno, se convirtió en el detonante para sacar a la “izquierda” y todo lo que tenga que ver con Gustavo Petro, lo que incluye a Iván Cepeda, quien, sin duda, es un candidato interesante.

Colombia quedó como muchas otras naciones de América Latina después de sus procesos electorales, dividido en mitades. Todo indica que ganó la derecha, pero sea cual fuere el resultado el país quedó profundamente dividido.

Los ciudadanos optaron por un candidato del cual no se sabe hasta dónde puede llegar. Ya llegará el tiempo para que se sepa, pero por ahora tomaron una decisión que tiene que ver con un hartazgo hacia el gobierno de Gustavo Petro y todo lo que lo rodee.

Situaciones similares se han presentado en otros países. En Chile sucedió un fenómeno similar, y en Argentina entre las excentricidades de Javier Milei y la herencia que habían dejado gobiernos como los de Cristina Fernández, los argentinos optaron por un personaje que pareció un despropósito, pero que ahora empieza a tener paradójicamente cierta consistencia cargado de lagunas en materia de políticas sociales.

Es muy probable que Abelardo de la Espriella resulte ganador. América Latina se estará yendo a la derecha en un proceso en donde el hartazgo hacia los gobiernos llamados de “izquierda” llegó al límite, el voto está cambiando la dinámica del subcontinente.

Brasil puede pasar por un fenómeno similar. Seguramente Lula va a participar en el proceso electoral buscando su reelección. Las cosas hasta hace algunos meses pintaban para que pudiera ganar las elecciones. Sin embargo, el tema Bolsonaro le ha quitado adeptos, sobre todo, porque el hijo del expresidente, quien, por cierto, está en la cárcel, se ha convertido en un personaje que ha logrado adeptos, al tiempo que los ciudadanos le reclaman a Lula el cumplimiento de las muchas promesas que hizo en campaña e incluso en su gobierno.

No se soslaya la mano de Trump en todo esto. Ayer materialmente corrió para felicitar a Abelardo de la Espriella, a diferencia de la Presidenta mexicana quien optó por esperar los resultados oficiales. Las felicitaciones en tiempos de la 4T dependen de quién resulte el ganador, por más que no se tengan los resultados.

México se va quedando solo como gobierno de “izquierda” en la región. No se ve que el electorado mexicano castigue con el voto a su gobierno. Como fuera, es un llamado de atención que tiene que ver con situaciones prácticas que se basan en cumplir promesas y producir una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

En Colombia votaron, más allá de tendencias ideológicas, con el objetivo de castigar a su gobierno, aunque ahora entren en otro laberinto.

RESQUICIOS.

En lo único en lo que se han puesto de acuerdo el Gobierno y la CNTE, es en tener la misma versión del destino de los 800 millones de pesos, que fue lo que resolvió momentáneamente el conflicto; aseguran que no es para la CNTE.