• Acuerdo Pemex-Petrobras

Finalmente Petrobras y Pemex darán hoy un paso importante para fortalecer la cooperación energética entre Brasil y México. Y es que se tiene previsto que hoy mismo se lleve a cabo la firma de un memorándum de entendimiento entre ambas petroleras, encabezadas por Magda Chambriard y Juan Carlos Carpio, respectivamente. Se ha informado que con este acuerdo abrirán oportunidades conjuntas en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, así como en distintos procesos industriales vinculados al sector. En los círculos especializados comentan que el acuerdo busca aprovechar la experiencia técnica y operativa que tienen ambas petroleras y potenciarlas en el desarrollo de la industria de petróleo y gas. Esta alianza, nos dicen, ha sido ya avalada por los presidentes Claudia Sheinbaum y Luis Inácio Lula da Silva. Entre especialistas del sector se comenta que la colaboración permitirá compartir conocimientos, experiencia tecnológica y capacidades operativas, en un momento en que la integración cobra cada vez mayor relevancia. Pendientes.

• PT juega sus cartas

Nos dicen que aquello de “viva la unidad” de la 4T proclamado por dirigentes del Partido del Trabajo podría ser una declaración a la que pronto se lleve el viento electoral. Y es que resulta que ese instituto político que, es sabido, mantiene una relación de odio-amor con Morena salió a anunciar que ya tiene a sus propios aspirantes en al menos dos entidades: Baja California y Campeche. En el primero de los dos ha señalado que se la jugará con la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien ayer apareció al lado de quien fuera gobernador de la entidad, Jaime Bonilla. Éste advirtió que si no hay piso parejo en el proceso interno conducido por los guindas no habrá alianza. “No estamos endiosados en hacer alianza con Morena”, declaró. Y por si fuera poco, ya anticiparon los del logo que tiene una hoz y un martillito que tampoco irán con el elegido en Campeche por Layda Sansores, es decir, Pablo Gutiérrez Lazarus, sino con Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, de la que está distanciado. ¿Qué tal?

• Inzunza ausente

El que sigue sin participar en las tareas institucionales en el Senado de la República es el morenista Enrique Inzunza, quien, es sabido se encuentra entre “Los 10 de Sinaloa” que fueron requeridos en extradición por la Justicia de Estados Unidos, para que enfrente allá acusaciones de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Resulta que ayer se llevó a cabo la octava reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta y el legislador tenía que participar en la misma de manera remota. Sin embargo, en su caso ocurrió lo que dice la canción “La de la mochila azul”: cuando oí pasar la lista no estuvo presente. El legislador apenas la semana pasada en una carta que algunos han considerado como extensa y rebuscada, anunció su intención de permanecer en el Senado. “Fui electo senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses… Ésa es la responsabilidad que me otorgaron y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”.

• Los mueve el sombrero

Y nos piden no perder de vista las acciones políticas que está provocando, valga la redundancia, el Movimiento del Sombrero, cuya cabeza principal es la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Y es que resulta que ayer personajes relevantes del Partido Movimiento Ciudadano, que nos aseguran la quiere tener como su candidata a la gubernatura de Michoacán, presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada por el Congreso estatal que restringe las candidaturas ciudadanas. Con ello, pretenden tumbar la legislación que impacta, sobre todo, a los del Movimiento del Sombrero al que, dijo su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, “le tiene miedo la partidocracia pero especialmente Morena”. Por cierto que ayer se informó que Grecia recibió en su municipio la visita del activista Julián LeBarón, quien no desaprovechó para lanzarle un viva a ella y a su finado esposo, Carlos Manzo, así como al propio Movimiento del Sombrero. Dijeron en un video que trabajarán duro para que le vaya bien a todo México.

• La caravana de Ken

Nos comparten que la fama reciente que ha recobrado el exembajador de EU en México, Ken Salazar —quien presume la próxima publicación de sus memorias, a través de fragmentos sueltos sobre temas de seguridad que repercuten a nuestro país— le estaría dando suficiente empuje como para erigirse ahora como una especie de promotor de la paz para América del Norte. Sí, resulta que el diplomático estadounidense ya dejó ver sus intenciones de encabezar una gira por ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, donde promoverá una alianza de las tres naciones para combatir el crimen organizado, pues, desde su punto de vista, la cooperación actual en la región para mantener a raya a los cárteles no es tan sólida. “Deben establecer una alianza trilateral de seguridad con mecanismos de cumplimiento para enfrentar el crimen organizado, la corrupción, la violencia y los desafíos compartidos de seguridad”, escribió la casa que edita las memorias de Salazar, nos dicen, a manera de preámbulo de la gira que Ken prevé iniciar en México en septiembre próximo. Ahí el dato.

• Copiones y tramposos

La que, nos dicen, no se aguantó las ganas de recriminar a sus adversarios partidistas su falta de creatividad fue la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández. Ayer, el día en que comenzaron a desfilar los primeros cuadros interesados en competir por las candidaturas del guinda a las gubernaturas en juego el próximo año, la exsecretaria de Mujeres evidenció al PRI y al PAN por emular el modelo de la 4T para elegir a sus abanderados, a quienes llama “coordinadores de defensa de la transformación”. Es un orgullo, dijo Citlalli, que nuestros procesos sean los más democráticos, “tanto que el PRI y el PAN incluso han copiado este proceso”. Y aunque Hernández no se equivoca en que este esquema ha sido replicado por la oposición —el tricolor les llama “defensores de México” y el blanquiazul “defensores de la patria, la familia y la libertad”—, nos hacen ver que no debería ser motivo de orgullo una fórmula con la que las fuerzas políticas intentan burlar la prohibición de actos anticipados de campaña.