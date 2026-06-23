Inzunza ausente

El que sigue sin participar en las tareas institucionales en el Senado de la República es el morenista Enrique Inzunza, quien, es sabido se encuentra entre “Los 10 de Sinaloa” que fueron requeridos en extradición por la Justicia de Estados Unidos, para que enfrente allá acusaciones de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Resulta que ayer se llevó a cabo la octava reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta y el legislador tenía que participar en la misma de manera remota. Sin embargo, en su caso ocurrió lo que dice la canción “La de la mochila azul”: cuando oí pasar la lista no estuvo presente. El legislador apenas la semana pasada en una carta que algunos han considerado como extensa y rebuscada, anunció su intención de permanecer en el Senado. “Fui electo senador de la República por el voto de cerca de 700 mil sinaloenses… Ésa es la responsabilidad que me otorgaron y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”.