Los mueve el sombrero

Y nos piden no perder de vista las acciones políticas que está provocando, valga la redundancia, el Movimiento del Sombrero, cuya cabeza principal es la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. Y es que resulta que ayer personajes relevantes del Partido Movimiento Ciudadano, que nos aseguran la quiere tener como su candidata a la gubernatura de Michoacán, presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada por el Congreso estatal que restringe las candidaturas ciudadanas. Con ello, pretenden tumbar la legislación que impacta, sobre todo, a los del Movimiento del Sombrero al que, dijo su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, “le tiene miedo la partidocracia pero especialmente Morena”. Por cierto que ayer se informó que Grecia recibió en su municipio la visita del activista Julián LeBarón, quien no desaprovechó para lanzarle un viva a ella y a su finado esposo, Carlos Manzo, así como al propio Movimiento del Sombrero. Dijeron en un video que trabajarán duro para que le vaya bien a todo México.