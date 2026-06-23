PT juega sus cartas

Nos dicen que aquello de “viva la unidad” de la 4T proclamado por dirigentes del Partido del Trabajo podría ser una declaración a la que pronto se lleve el viento electoral. Y es que resulta que ese instituto político que, es sabido, mantiene una relación de odio-amor con Morena salió a anunciar que ya tiene a sus propios aspirantes en al menos dos entidades: Baja California y Campeche. En el primero de los dos ha señalado que se la jugará con la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien ayer apareció al lado de quien fuera gobernador de la entidad, Jaime Bonilla. Éste advirtió que si no hay piso parejo en el proceso interno conducido por los guindas no habrá alianza. “No estamos endiosados en hacer alianza con Morena”, declaró. Y por si fuera poco, ya anticiparon los del logo que tiene una hoz y un martillito que tampoco irán con el elegido en Campeche por Layda Sansores, es decir, Pablo Gutiérrez Lazarus, sino con Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, de la que está distanciado. ¿Qué tal?