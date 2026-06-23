Acuerdo Pemex-Petrobras

Finalmente Petrobras y Pemex darán hoy un paso importante para fortalecer la cooperación energética entre Brasil y México. Y es que se tiene previsto que hoy mismo se lleve a cabo la firma de un memorándum de entendimiento entre ambas petroleras, encabezadas por Magda Chambriard y Juan Carlos Carpio, respectivamente. Se ha informado que con este acuerdo abrirán oportunidades conjuntas en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, así como en distintos procesos industriales vinculados al sector. En los círculos especializados comentan que el acuerdo busca aprovechar la experiencia técnica y operativa que tienen ambas petroleras y potenciarlas en el desarrollo de la industria de petróleo y gas. Esta alianza, nos dicen, ha sido ya avalada por los presidentes Claudia Sheinbaum y Luis Inácio Lula da Silva. Entre especialistas del sector se comenta que la colaboración permitirá compartir conocimientos, experiencia tecnológica y capacidades operativas, en un momento en que la integración cobra cada vez mayor relevancia. Pendientes.