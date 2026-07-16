Brasil acusa a Estados Unidos de querer tomar el control de sectores de su economía

El Gobierno de Brasil afirmó este jueves que el nuevo arancel del 25 por ciento anunciado por Estados Unidos es consecuencia de no haberse alineado a las demandas “irrazonables” de la administración de Donald Trump, que exigió tener exclusividad sobre ciertos sectores de la economía brasileña.

“Está claro que lo que incomoda al Gobierno de Estados Unidos es que Brasil no se haya doblegado ante las pretensiones desmedidas y las exigencias irrazonables planteadas durante las negociaciones”, dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, en un duro pronunciamiento en Brasilia.

El Gobierno de los Estados Unidos impuso en la víspera un arancel del 25por ciento a las importaciones procedentes de Brasil, el cual entrará en vigor el próximo 22 de julio.

La medida se determinó tras detectarse presuntas prácticas comerciales desleales por parte del país sudamericano, luego de una investigación de un año realizada por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR).

La orden exime del gravamen a mercancías como el café, la carne de vacuno, las naranjas, el zumo de naranja, algunos productos energéticos de petróleo y gas, así como piezas y componentes aeroespaciales.

La indagatoria de la USTR concluyó que Brasil incurre en prácticas de comercio desleal, entre las que destacan la aplicación laxa de medidas anticorrupción y la imposición de aranceles propios calificados como injustos.

A pesar de estos señalamientos, el intercambio histórico de bienes entre ambas naciones registra un superávit comercial a favor de la Unión Americana desde hace varios años.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, declaró que la imposición de estas tarifas arancelarias resulta indispensable para garantizar condiciones de competencia equitativas para los trabajadores y las compañías de su país.

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FGR