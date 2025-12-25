Jair Bolsonaro respalda a su hijo Flávio como candidato presidencial para 2026

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró su respaldo a la candidatura presidencial de su hijo Flávio Bolsonaro para las elecciones de 2026, mediante una carta escrita a mano y leída públicamente desde el hospital donde fue sometido a una cirugía por una hernia bilateral.

El pronunciamiento se dio mientras el exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en una trama golpista.

Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. ı Foto: Reuters

En la misiva, Bolsonaro señaló que la decisión responde a su intención de mantener vigente el proyecto político que encabezó y de evitar que, a su juicio, se silencie la voluntad de sus simpatizantes.

Asimismo, expresó que confía en su hijo para dar continuidad a ese rumbo y preservar la representación de quienes lo apoyaron durante su carrera política.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Al respecto, Flávio Bolsonaro, senador de 44 años, había confirmado desde el 5 de diciembre su intención de competir en los comicios, al señalar que asumiría la candidatura como una responsabilidad política para consolidar el legado conservador de su padre.

La elección presidencial en Brasil está prevista para el 4 de octubre de 2026 y tendría como uno de sus principales contendientes al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro; al fondo, un retrato del exmandatario. ı Foto: Reuters

Por otro lado, la definición de Flávio como abanderado presidencial reconfigura el panorama de la derecha brasileña, donde también se mencionaba como posible aspirante al gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Sin embargo, de acuerdo con agencias internacionales, su eventual candidatura es considerada poco probable debido a que aún se encuentra en la primera parte de su mandato y mantiene una relación de cercanía con la familia Bolsonaro.

Concluye exitosamente cirugía de Jair Bolsonaro

A propósito del estado de salud de Jair Bolsonaro, el equipo médico informó que la cirugía abdominal tuvo una duración aproximada de tres horas y media y concluyó sin complicaciones. El procedimiento incluyó el refuerzo de la pared abdominal mediante la colocación de una malla sintética, y se estima un periodo de recuperación de entre cinco y siete días.

Transportan a Jair Bolsonaro, en medio de un dispositivo de seguridad, a su cirugía abdominal. ı Foto: Reuters

La intervención fue autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien permitió el traslado temporal de Bolsonaro desde prisión al hospital bajo estrictas medidas de seguridad. Además, se analiza la posibilidad de realizar un tratamiento adicional para atender un cuadro persistente de hipo, en función de la evolución clínica del paciente.

Bolsonaro, de 70 años, ha sido sometido a múltiples cirugías desde el apuñalamiento que sufrió durante la campaña electoral de 2018, lo que ha derivado en recurrentes complicaciones abdominales y hospitalizaciones en los últimos años.

Con información de Europa Press y Reuters.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am