Corte de Brasil ratifica condena de 27 años a Bolsonaro y ordena el inicio de su prisión

Este martes 25 de noviembre de 2025, la Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) declaró firme la condena de 27 años de prisión contra Jair Bolsonaro, tras desechar la apelación presentada por su defensa.

Con esta decisión concluye definitivamente el proceso penal por su participación en una trama para impedir la asunción del ganador de las elecciones de 2022.

Bolsonaro —quien gobernó Brasil de 2019 a 2022— fue sentenciado en septiembre por un panel de la Corte por delitos como “golpismo”, “organización criminal” y “atentado contra el estado democrático de derecho”, tras determinarse que encabezó un plan para abortar el traspaso de poder.

La pena originalmente era de 27 años y tres meses; con la confirmación del fallo, esa condena queda lista para ejecución.

Detención preventiva y traslado a prisión

Desde el sábado 23 de noviembre, Bolsonaro se encontraba bajo detención preventiva en un complejo de la Policía Federal en Brasilia, luego de que las autoridades ordenaran su arresto tras detectar que habría intentado dañar la tobillera electrónica que portaba como medida cautelar —un acto interpretado como posible intento de fuga.

Con la confirmación del fallo, la Corte instruyó que cumpla su condena en el mismo complejo de la Policía Federal donde se encuentra detenido actualmente.

Para la Corte, la evidencia indicaría que Bolsonaro fue el “jefe” de una estructura criminal que buscaba retener el poder de forma ilegítima, a través de manipulación de instituciones, presión sobre las fuerzas armadas y conspiraciones para evitar la transición democrática.

Además de Bolsonaro, otros exfuncionarios que integraban esa red —incluyendo exministros y exjefes de inteligencia— también fueron condenados.

La decisión busca ser un precedente para afirmar que en Brasil existe responsabilidad penal incluso para quienes ocupan altos cargos, ante ataques al orden democrático.

El exmandatario, de 70 años, padece diversos problemas de salud derivados de una herida por arma blanca sufrida en 2018 y ha presentado solicitudes para cumplir la condena bajo arresto domiciliario por razones médicas. Hasta ahora, la Corte no ha aceptado esos pedidos.

Con el fallo firme y la ejecución ordenada, Bolsonaro se convierte en uno de los exjefes de Estado recientes de Latinoamérica con una condena penal definitiva por delitos de alta gravedad política.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL