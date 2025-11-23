Bolsonaro afirma que manipuló su tobillera tras ‘alucinaciones’ provocadas por medicamentos

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este domingo ante un juez que había manipulado la tobillera electrónica durante su arresto domiciliario debido a alucinaciones provocadas por medicamentos.

El sábado, el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, ordenó la prisión preventiva de Bolsonaro al considerar que existía riesgo de fuga luego de tres meses de prisión domiciliaria.

Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de prisión en septiembre por intentar un golpe de Estado y conservar la presidencia tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

En una audiencia, el expresidente de 70 años negó cualquier intención de fugarse o de intentar quitarse la tobillera, y explicó que una combinación de medicamentos recetados por diferentes médicos lo llevó a intentar abrir el dispositivo de rastreo con un soldador.

De acuerdo con Reuters y Associated Press, bajo los efectos de la medicación, Bolsonaro sufrió “alucinaciones” sobre algún dispositivo de escucha al interior de la tobillera, por lo que intentó manipularla.

Según declaraciones de la jueza adjunta Luciana Sorrentino, Bolsonaro le dijo que no había dormido bien y que sentía “cierta paranoia” que despertó su curiosidad y le llevó a abrir la tobillera.

Según el documento judicial, declaró que estaba solo durante el episodio, ya que su hija, su hermano mayor y un asesor, que en ese momento se encontraban en su misma casa, dormían.

Declaró que, alrededor de la medianoche manipuló la tobillera, luego recuperó la consciencia y dejó de usar el soldador, momento en el que informó a los agentes que lo custodiaban.

De Moraes recibió información de que el dispositivo de monitoreo del tobillo del líder de extrema derecha fue violado a las 00:08 del sábado 22 de noviembre. La orden de arresto se emitió horas después.

Dos de los médicos de Bolsonaro que acudieron en su apoyo el domingo por la mañana declararon posteriormente en un comunicado que habían suspendido el uso de un medicamento que supuestamente afectaba al expresidente. También afirmaron que se encuentra bien físicamente.

Bolsonaro se encuentra recluido en una celda de 12 metros cuadrados en la sede de la policía federal en Brasilia, con cama, televisor, aire acondicionado y baño privado. Un panel de jueces del Tribunal Supremo se reunirá el lunes para considerar su caso.

Con información de Reuters y AP.

