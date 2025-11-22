Arrestan de forma preventiva a Bolsonaro por violar medidas cautelares y posible riesgo de fuga

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, al exterior de su domicilio, durante su arresto domiciliario.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue detenido de manera preventiva este sábado en Brasilia, después de que la Policía Federal identificó una presunta violación a las medidas de arresto domiciliario y un riesgo inminente de fuga.

De acuerdo con agencias internacionales, agentes federales ejecutaron la orden a primera hora de la mañana en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).

Policía al exterior del edificio de la Policía Federal de Brasil, a donde fue trasladado Jair Bolsonaro. ı Foto: Reuters

Según informó la Policía Federal, el exmandatario retiró la tobillera electrónica que debía portar como parte de las restricciones impuestas desde agosto pasado, cuando se le dictó arresto domiciliario por un caso relacionado con la supuesta búsqueda de injerencia extranjera en sus procesos judiciales.

La autoridad señaló que la alteración del dispositivo ocurrió poco después de la medianoche y derivó en la activación del protocolo que permitió su detención.

Edificio de la Policía Federal de Brasil, a donde fue trasladado Jair Bolsonaro. ı Foto: Reuters

A propósito de ello, el STF consideró que existía una condición de “riesgo para el orden público” y una posible tentativa de fuga. El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, avaló la medida preventiva y descartó que el tiempo que Bolsonaro permanezca bajo custodia sea descontado de la sentencia ya impuesta por otro proceso.

Así, Bolsonaro fue trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia tras ser detenido en su domicilio alrededor de las 6:00 horas. Las autoridades mencionaron que la movilización de simpatizantes convocada para la noche de este sábado podría generar un escenario propicio para evadir la acción de la justicia, una vez que uno de los hijos del exmandatario, Flávio Bolsonaro, llamó a una vigilia pública en apoyo a su padre.

Manifestante en favor de Jair Bolsonaro, en Brasil. ı Foto: Reuters

Recordar que Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por encabezar una trama destinada a impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. La sentencia (que aún no es firme debido al proceso de apelación) lo responsabiliza de delitos vinculados con intento de golpe de Estado, atentado contra el Estado de derecho, daño al patrimonio público y organización criminal.

Al respecto, su defensa presentó el viernes una solicitud para que cumpliera la condena en arresto domiciliario por motivos de salud. Sin embargo, la decisión adoptada este sábado por el STF dejó sin efecto inmediato esa petición, al considerar prioritarias las nuevas irregularidades detectadas en el cumplimiento de sus medidas cautelares.

Con información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am