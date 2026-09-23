Gobierno de Sheinbaum rechaza injerencia a elección en Brasil

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó cualquier intento de intervención a las elecciones que Brasil atravesará el próximo mes para renovar su presidencia.

En medio de los señalamientos que Estados Unidos también ha sostenido contra el país sudamericano, la mandataria remarcó que la postura de México al respecto es la que marca la Constitución para abogar en favor del derecho que cada población tiene para elegir a sus gobernantes.

“No debe haber injerencia extranjera en ninguna elección De ningún país. Y esE un principio constitucional de México. Se llama autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos. Por eso existen Naciones Unidas. Pero no debe haber injerencia extranjera. Entonces, en Brasil que decidan las y los brasileños libremente y lo que decide el pueblo que se respete”, dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa de este miércoles.

Además, Claudia Sheinbaum reconoció a Luiz Inácio Lula da Silva como un “buen presidente” por haber echado a andar políticas para mejorar las condiciones alimentarias de la población.

“A mí me parece que ha sido un muy buen presidente, presidente Lula. Nada más les doy una: En 1 año volvió a cumplió su promesa del hambre cero en Brasil. Lo había logrado en su primero, segundo periodo, después creció la pobreza y en un año él logró con más de 1 año, hambre cero. Pues eso es un gran logro. Brasil tiene una población de 213 millones, nosotros tenemos 130 millones en México, son 213 millones en Brasil. Entonces, eso es importantísimo”, declaró.

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FGR