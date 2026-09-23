Caso Ernesto Ruffo: FGR celebrará nueva audiencia el viernes para revisar cambio de medida cautelar

En nueva audiencia se definirá cambio de medida cautelar de Ernesto Ruffo.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que será el 25 de noviembre la nueva audiencia en la que se revisará la medida cautelar de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California detenido por presuntos delitos de hidrocarburos.

A través de un breve mensaje en redes sociales, la FGR informó que se resolvió un amparo mediante el cual se anuló una suspensión definitiva contra la resolución del Juez de Control que negó el cambio de medida cautelar a Ruffo Appel.

Por lo anterior, se ordenó emitir una nueva resolución.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026. ı Foto: FGR / La Razón

En consecuencia, informó la FGR, se revisará la medida cautelar del exgobernador de Baja California mediante una audiencia, que se celebrará vía remota el viernes 25 de noviembre.

“Derivado de ello, el próximo viernes 25 de septiembre, vía videoconferencia, se celebrará una audiencia de revisión de medida cautelar”, escribió la FGR.

Con relación a las versiones periodísticas que señalan que una autoridad judicial en el Estado de México, concedió una suspensión a Ernesto “N”, para que continúe su proceso judicial en prisión domiciliaria, la #FGR hace las siguientes precisiones:



Se resolvió un amparo en que… — FGR México (@FGRMexico) September 23, 2026

Jueza federal concede a Ruffo suspensión contra medida que impidió seguir proceso en prisión preventiva

Ayer, una jueza federal concedió a Ernesto Ruffo Appel una suspensión definitiva contra la resolución que le impidió cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.

El fallo no implicó inmediatamente la salida del exgobernador de Baja California, pero abrió un nueva revisión sobre su permanencia en el penal de El Altiplano.

Así lo determinó la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Iñiguez dentro del juicio de amparo 889/2026, promovido contra la negativa de la jueza de control de “El Altiplano” para que el exgobernador de Baja California cumpliera en su domicilio la prisión preventiva que enfrenta.

Con información de Tania Gómez y Elizabeth Hernández.

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