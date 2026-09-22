Jueza concede suspensión definitiva a Ernesto Ruffo; abre vía para prisión domiciliaria

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026.

La jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Iñiguez, concedió a Ernesto Ruffo Appel la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 889/2026, promovido contra la negativa de la jueza de control de “El Altiplano” para que el exgobernador de Baja California cumpliera en su domicilio la prisión preventiva que enfrenta.

La resolución fue dictada el 21 de septiembre y publicada este martes. El juicio de amparo está relacionado con la resolución emitida el 19 de julio por la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, mediante la cual se impuso a Ruffo Appel la medida cautelar de prisión preventiva y se negó que ésta fuera ejecutada en su domicilio.

La concesión de la suspensión definitiva abre la vía para que se revise la posibilidad de que el exmandatario continúe su proceso bajo resguardo domiciliario.

Ernesto Ruffo el pasado 16 de julio, tras ser detenido. ı Foto: Cuartoscuro

El propio expediente 889/2026 muestra que el 21 de septiembre la jueza federal tuvo que diferir la audiencia constitucional que estaba programada para ese día, debido a que la autoridad responsable no había remitido las constancias necesarias para resolver el fondo del juicio.

El acuerdo señala que ya había transcurrido el plazo de 15 días concedido a la jueza de control de “El Altiplano” para rendir su informe justificado, pese a que había sido notificada el 13 de agosto mediante el oficio 24860/2026. Por ello, el Juzgado Segundo de Distrito le requirió nuevamente las constancias relacionadas con el acto reclamado y le otorgó un plazo improrrogable de tres días para entregarlas.

“Para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de emitir la sentencia correspondiente”, la autoridad responsable deberá remitir “copias certificadas de las constancias relacionadas con el acto reclamado”.

El penal de "El Altiplano", en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

El juzgado también advirtió que, si la autoridad incumple el requerimiento o no manifiesta algún impedimento para atenderlo, se impondrá a la persona que ocupa el cargo una multa de 230 Unidades de Medida y Actualización, conforme a la Ley de Amparo.

Como consecuencia de este requerimiento, la audiencia constitucional fue diferida y quedó programada para las 12:05 horas del 15 de octubre de 2026 .

Defensa busca prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo

La defensa de Ernesto Ruffo ha sostenido que el exgobernador, de 74 años, cumple las condiciones para enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria. Entre sus argumentos se encuentran su edad y padecimientos de salud.

Los efectos concretos de la suspensión todavía debían ser notificados y ejecutados por las autoridades correspondientes.

El proceso penal contra Ruffo Appel continúa. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en una investigación vinculada con la introducción ilegal de combustibles al país.

La suspensión concedida en el amparo 889/2026 se refiere a la medida cautelar y al lugar donde ésta podría cumplirse, no a la responsabilidad penal del exgobernador.

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cehr