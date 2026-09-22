Higinio Martínez descarta ruptura de entre Morena y el PT: ‘no se va a ir’

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, frente a los logos del PT y Morena.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, descartó que el Partido del Trabajo (PT) vaya a romper su alianza con Morena rumbo a las elecciones de 2027 y aseguró que ambos partidos continuarán trabajando juntos, pese a las diferencias surgidas por la definición de candidaturas.

El senador morenista afirmó que confía en la capacidad del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, para encauzar las diferencias y mantener la coalición.

“Yo confío en la sabiduría, en la experiencia, en la responsabilidad del profesor Beto Anaya, el máximo dirigente del PT, para conducir este proceso preelectoral de la mejor manera y continuemos la relación, la coalición con el PT, es necesario continuarla”, sostuvo.

Martínez Miranda fue cuestionado sobre las advertencias de legisladores petistas respecto a la posibilidad de que el partido compita por su cuenta en algunos estados y postule candidatos propios, al margen de Morena.

Pese a reconocer diferencias, ‘no se van a ir’

El senador rechazó que actualmente exista ese escenario y aseguró que la coalición se mantendrá de cara al proceso electoral de 2027. “Yo veo el escenario de que vamos a ir juntos”, dijo.

Ante la pregunta de si una eventual salida del PT podría poner en riesgo triunfos electorales de la coalición, Higinio Martínez fue tajante: “No, no pone en riesgo; no pone en riesgo, primero, porque no se van a ir”.

El presidente del Senado de la República reconoció que existen diferencias entre los partidos y que podrían presentarse “algunos roces”, principalmente en el ámbito local, durante la negociación de candidaturas.

Morena ‘tiene que tratar bien al Verde, al PT’

Sin embargo, sostuvo que Morena debe cuidar la relación con sus aliados, particularmente con el PT y el Partido Verde, debido a que la fuerza política que encabeza la coalición es la que debe conducir las negociaciones.

“Morena está haciendo lo suyo, está tratando bien, tiene que tratar bien al Verde, al PT. Somos los que tenemos la mayor fuerza” Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado



Martínez Miranda señaló que la definición de candidaturas y la distribución de espacios corresponde a las dirigencias partidistas, por lo que evitó adelantar los términos de una eventual negociación con el PT .

“Eso le corresponde a la dirigencia, y yo, por mi experiencia que tengo en esto, creo que vamos a salir adelante, no exentos de algunos roces, por supuesto, fundamentalmente en el ámbito local, en algunos casos”, agregó.

El senador insistió en que la vía para resolver las diferencias será el diálogo y confió en que las dirigencias lograrán mantener la alianza.

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cehr