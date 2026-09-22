Votos del PT pueden hacer la diferencia entre ganar o perder en 2027: Manuel Velasco

Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado, el 9 de septiembre de 2026.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, llamó a Morena y a sus aliados a mantener la unidad rumbo a las elecciones de 2027 y pidió escuchar al Partido del Trabajo (PT) para evitar una eventual ruptura, al advertir que sus votos pueden ser determinantes en estados, municipios y distritos.

Aunque reconoció diferencias entre los partidos, Velasco subrayó que aún no existe una ruptura formal y que hay tiempo para alcanzar acuerdos.

“Todavía no hay una ruptura, entonces yo no quisiera hablar de ruptura porque estamos todavía en un proceso de diálogo”.

El senador recordó que las alianzas para 2027 deberán registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE) hasta diciembre, por lo que consideró que los tiempos todavía son amplios.

“Yo haría un llamado para que se les escuche, es importante que se les escuche y que las diferencias que puedan existir se puedan aclarar”.

El coordinador de senadores del PVEM, Manuel Velasco, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Ante la posibilidad de que la salida del PT afecte a la alianza, Velasco reconoció el peso electoral de esa fuerza política y advirtió que sus votos pueden definir contiendas cerradas.

“Evidentemente el PT es importante en muchos estados y en una elección nunca hay que ser soberbio”. Señaló que la presencia del PT en municipios y distritos puede marcar la diferencia entre ganar o perder una elección.

“Los puntos que tiene el PT en muchos municipios, en distritos locales, en distritos federales y también en entidades federativas, por supuesto que pudieran llegar a hacer la diferencia entre perder o ganar una alcaldía, un estado, una diputación federal o un distrito local”. Por ello, insistió: “Por eso yo hago un llamado a que nos mantengamos todos unidos”.

Respecto al método para definir candidaturas, Velasco pidió transparentar los resultados de las encuestas realizadas en las entidades donde se definirán las postulaciones. “Yo creo que lo que es importante, y lo dije con ustedes desde el primer momento, es que se respete el tema de las encuestas”.

Como referencia, recordó el proceso interno de 2023 para definir la coordinación de los trabajos de Morena a nivel nacional, en el que resultó ganadora Claudia Sheinbaum. “Cuando participamos en el proceso del 2023 de las corcholatas a nivel nacional, fue muy importante que existiera mucha transparencia en el método de las encuestas”.

🔴Manuel Velasco pidió que se respeten las encuestas al hablar de las definiciones rumbo a las elecciones de 2027.



El senador también hizo un llamado a escuchar al PT y consideró que debe mantenerse la coalición con Morena y el PVEM.



Velasco descartó una ruptura entre los… — Azucena Uresti (@azucenau) September 22, 2026

Por ello, pidió que los resultados de los ejercicios actuales sean publicados en cada entidad. “Lo que sería muy importante es que estas encuestas que se han venido realizando se publiquen en cada una de las entidades donde se han venido realizando”.

Velasco sostuvo que las candidaturas deben recaer en quienes tengan mayor respaldo en las mediciones. “Es importante que se respeten las encuestas, que exista transparencia en el tema de las encuestas y que la mujer o el hombre que esté más posicionado, que sean los que encabecen los trabajos”.

Señaló que el PVEM está preparado para competir con sus aliados o de manera independiente. “Se necesita de todos, por supuesto”.

Y agregó: “Ojalá podamos ir todos juntos. Pero bueno, si nos toca competir solos, pues también estamos listos”.

Logos de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ı Foto: Morena/PT/PVEM

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