INE ordena a ‘Alito’ Moreno frenar señalamientos contra Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Alejandro Moreno Cárdenas y al PRI retirar determinadas publicaciones y abstenerse de difundir señalamientos que vinculen a Morena con el crimen organizado.

La determinación fue aprobada por unanimidad en la sesión, encabezada en su nueva integración por la consejera Frida Denisse Gómez Puga e integrada por los consejeros Arturo Manuel Chávez López y Jorge Montaño Ventura.

El acuerdo deriva de las denuncias presentadas por Morena contra Moreno Cárdenas, el PRI y cuentas vinculadas con ese partido por la presunta difusión reiterada de propaganda política con contenido calumnioso.

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Durante la sesión se expuso que las publicaciones denunciadas contienen expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “morenarcos” y “cartel de Morena”, además de afirmaciones sobre supuestos vínculos entre Morena y organizaciones criminales.

¡Otra vez el @INEMexico censurando a la oposición! Los Consejeros Frida Denisse Gómez Puga, Arturo Manuel Chávez López y Jorge Montaño Ventura votaron por unanimidad para ordenar el retiro de publicaciones mías y del @PRI_Nacional para impedir que señalemos a MORENA con… pic.twitter.com/lWOgU0uSPR — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 22, 2026

La comisión determinó declarar procedente la tutela preventiva y ordenó a Moreno Cárdenas y al PRI abstenerse de realizar publicaciones que vinculen a Morena con el crímen organizado.

El proyecto presentado ante los consejeros señala que se trata de evitar este tipo de señalamientos cuando no exista el sustento fáctico correspondiente. En la sesión se planteó expresamente que deberán abstenerse de realizar publicaciones con esos términos y de vincular a Morena con el crimen organizado.

Además, la autoridad electoral ordenó retirar o modificar determinadas manifestaciones contenidas en las publicaciones denunciadas y eliminar algunos reposts realizados desde la cuenta de X de Moreno Cárdenas, así como desde cuentas del PRI y de personas vinculadas con ese partido.

El acuerdo estableció un plazo de seis horas para cumplir con las medidas, contado a partir de la notificación correspondiente, y posteriormente acreditar ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral las acciones realizadas.

Morena presentó una primera denuncia el 17 de julio y posteriormente amplió su queja por nuevas publicaciones. En agosto denunció nuevamente mensajes difundidos por Moreno Cárdenas y reposts realizados por los comités estatales del PRI en Morelos, Chiapas y Tlaxcala.

Alejandro Moreno ı Foto: X: @alitomorenoc

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LMCT