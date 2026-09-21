Fernando Farías Laguna obtiene amparo provisional; seguirá preso en El Altiplano

Momento de la entrega de Fernando Farías Laguna, por parte de autoridades argentinas

El excontralmirante Fernando Farías Laguna obtuvo una suspensión provisional dentro del amparo 1107/2026, con el que busca revertir la vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa dictadas en su contra por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La resolución no le permite salir de El Altiplano, pero sí pone un freno al avance de la causa hacia el juicio oral.

La demanda quedó radicada ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, después de que la defensa del ex mando naval impugnó las determinaciones emitidas el 27 de agosto dentro de la causa penal 325/2025.

Con la medida provisional, el procedimiento puede continuar durante las etapas previas, aunque la autoridad judicial no podrá remitir el auto de apertura al Tribunal de Enjuiciamiento mientras permanezca vigente la protección. El recurso tampoco cancela, por ahora, la decisión que sujetó a proceso al marino.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Farías enfrenta cargos por su probable participación en una organización relacionada con el contrabando, dispersión y distribución de combustible. La imputación corresponde a delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, bajo la modalidad de ocultamiento.

Fernando Farías Laguna ı Foto: Cuartoscuro

Durante la audiencia en la que quedó definida su situación jurídica, la autoridad judicial ratificó además la prisión preventiva oficiosa, por lo que el exintegrante de la Secretaría de Marina permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez.

Antes de esa resolución, sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional para ampliar la defensa frente a los señalamientos del Ministerio Público Federal. La Fiscalía presentó cerca de un centenar de datos de prueba durante las audiencias que antecedieron a la vinculación.

El caso llegó a los tribunales mexicanos después de varios meses de búsqueda. Farías fue detenido el 23 de abril en Argentina a partir de una ficha roja de Interpol solicitada por las autoridades mexicanas, según informó la FGR.

Su traslado a México ocurrió en agosto y quedó a disposición del órgano jurisdiccional que había ordenado su captura. Seis días después, la autoridad de control resolvió vincularlo y mantenerlo bajo prisión preventiva en el penal federal.

Ahora, el amparo 1107/2026 abre una revisión constitucional sobre las decisiones que mantienen al contralmirante sujeto a proceso. El juzgado federal deberá determinar si la vinculación y la medida cautelar se ajustaron a las garantías reclamadas por la defensa.

Mientras ese análisis continúa, Farías seguirá preso y la investigación penal podrá avanzar, aunque el proceso no podrá cruzar hacia la fase de juicio oral bajo los términos de la suspensión concedida.

Imagen de archivo de Fernando Farías Laguna. ı Foto: Especial.

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LMCT