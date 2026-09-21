TFJA suma 215 nuevos juristas a su Colegio Nacional en México

La integración de los 215 especialistas y la definición de la ruta de trabajo fueron encabezadas por la magistrada Ariadna Camacho Contreras.

El Colegio Nacional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa integró a 215 nuevos juristas en la Ciudad de México. Esta adición busca consolidar un frente especializado frente a los retos de la impartición de justicia en el país.

Durante el acto protocolario, la magistrada Ariadna Camacho Contreras, presidenta del Colegio, fijó la ruta de trabajo institucional centrada en la defensa del Estado de derecho y la capacitación continua de los servidores públicos.

La agenda del organismo funcionará bajo cuatro ejes fundamentales: el establecimiento de límites al poder público, la especialización técnica, la integridad en las resoluciones y la aplicación efectiva de la perspectiva de género.

Camacho Contreras subrayó que la agrupación sirve como un espacio permanente para resguardar la experiencia acumulada en los tribunales y transmitirla a las nuevas generaciones de impartidores de justicia.

La ceremonia contó con la presencia de altos mandos del Poder Judicial de la Federación, entre ellos el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

La ceremonia contó con la participación institucional del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz. ı Foto: Especial.

Asimismo, asistieron los titulares del Tribunal Electoral, Gilberto Batiz García, y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, quienes formalizaron su incorporación como miembros honorarios.

Durante la sesión rindieron protesta magistradas y magistrados de la Sala Superior, encabezados por el magistrado presidente, José Ramón Amieva, junto con representantes de 59 salas regionales distribuidas en todo el país, magistrados en retiro y secretarios de acuerdos.

Por su parte, el ministro presidente Aguilar Ortiz calificó la integración como una decisión acertada para articular a la comunidad jurídica nacional y fortalecer las respuestas institucionales en beneficio de los usuarios del sistema.

Este hito se concretó en el marco de las celebraciones por el 90 aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un antecedente histórico que consolida la protección ciudadana frente a las decisiones de la administración pública.

“Este Colegio es de ustedes. Participen, propongan, compartan su experiencia y ayúdennos a construirlo”, concluyó la presidenta del Colegio Nacional, haciendo un llamado a la participación activa en el proyecto.

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JVR