Cártel del Pacífico Sur recibe condenas de hasta 289 años por secuestro de siete personas

Un juez federal impuso condenas de entre 280 y 289 años de prisión a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur por el secuestro de siete personas en Morelos, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia, a quien el grupo asesinó junto con las otras seis víctimas en marzo de 2011.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a los sentenciados como Daniel Pérez Patricio, también registrado como César Patricio Sánchez, alias “El Dany”; Alejandro Manuel Nava Martínez; Alberto Millán Ramos, quien también utilizaba el nombre de Luis Alberto Millán Ramos, y Hugo Enrique Reducido Guzmán. La institución señaló que pertenecían a una célula dedicada al secuestro, principalmente en el sur de la entidad.

De acuerdo con la averiguación previa, los cuatro participaron junto con otros cómplices en la privación de la libertad de siete personas afuera de un bar de Jiutepec. Después llevaron a las víctimas a una casa de seguridad, donde las asesinaron, y trasladaron los cuerpos hasta un vehículo que abandonaron en el fraccionamiento Las Brisas, en Temixco.

Según la FGR, la investigación quedó a cargo de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas. Las diligencias y procedimientos del expediente permitieron acreditar la participación de los cuatro integrantes del grupo criminal en los hechos ocurridos en Morelos.

En la imagen, el poeta Javier Sicilia. ı Foto: Cuartoscuro

El crimen llevó a Javier Sicilia a encabezar movilizaciones contra la violencia y dio paso al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que reunió a familiares de víctimas de distintas partes del país. Ese mismo año, la Comisión Permanente del Congreso acordó abrir un espacio de diálogo con el poeta y representantes de esa organización.

Millán Ramos recibió la pena máxima 289 años de cárcel y una multa de 2 millones 401 mil 245 pesos por secuestro en agravio de siete víctimas, delincuencia organizada y posesión de vehículo robado. Reducido Guzmán también fue señalado por esos delitos, por lo que recibió la misma pena corporal, así como una sanción económica de 4 millones 235 mil pesos.

Por su parte, Pérez Patricio obtuvo una condena de 284 años y deberá cubrir 2 millones 395 mil 575 pesos. La autoridad judicial acreditó su responsabilidad por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro contra las siete personas, además de delincuencia organizada.

En el caso de Nava Martínez, el juzgador fijó 280 años de prisión y una multa de 25 millones 200 mil pesos por el plagio de las víctimas. Se trata de la sanción económica más alta entre los cuatro implicados incluidos en esta resolución.

Años después del crimen, el caso mantuvo un peso simbólico entre las organizaciones de víctimas. En 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que Cuernavaca autorizó cambiar el nombre de la avenida Universidad por “28 de Marzo, en Memoria de las Víctimas”, a petición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y como referencia a la fecha del asesinato de Sicilia Ortega y las otras seis personas.

El fallo contra los cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur se conoce más de 15 años después de aquel episodio, que convirtió el asesinato del hijo de Javier Sicilia en uno de los casos que llevaron a familiares de víctimas a exigir interlocución directa con las autoridades y colocaron sus demandas en la discusión pública nacional.

Obtiene #FGR sentencia de entre 280 y 289 años de prisión para cuatro secuestradores de siete personas, en el estado de Morelos. La investigación del agente del Ministerio Público Federal, adscrito a #FECOR en Tamaulipas, luego de diversos procedimientos realizados, demostró la… pic.twitter.com/iiuVw6dz1M — FGR México (@FGRMexico) September 21, 2026

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LMCT