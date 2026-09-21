Reino Unido se suma a iniciativa de México y Francia contra el veto ante atrocidades

La iniciativa de México y Francia para contener el poder de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en casos de atrocidades masivas, sumó este lunes un respaldo de peso. Reino Unido se convirtió en el segundo de los cinco miembros permanentes que acepta suspender voluntariamente esa facultad, mientras la propuesta alcanzó el apoyo de otros 128 Estados.

El anuncio lo realizó el secretario británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, durante una reunión ministerial copresidida por ambos países en el marco del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General en Nueva York. La adhesión amplía el alcance de una declaración política presentada desde 2015, que tan sólo en los últimos cuatro meses incorporó a otras 21 naciones de África, América Latina, el Caribe y Asia.

Con la adhesión británica, dos de los cinco países con capacidad para bloquear resoluciones del Consejo respaldan ya el mecanismo. China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia cuentan con esa facultad, mientras la propuesta franco-mexicana plantea que renuncien a ejercerla cuando existan casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o delitos de guerra cometidos a gran escala.

Durante la reunión, representantes de naciones que apoyan desde hace años la declaración coincidieron con gobiernos que se incorporaron recientemente o que analizan sumarse. Cuatro días antes del encuentro, Francia había reportado más de 120 respaldos y anticipó que la cita del 21 de septiembre serviría para ampliar esa base.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en el encuentro sobre la Iniciativa Franco-Mexicana para regular el poder de veto en el Consejo de Seguridad de la @ONU_es, en caso de atrocidades masivas, como genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; con… pic.twitter.com/mJoAqqwXxA — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 21, 2026

A diferencia de una reforma a la Carta de las Naciones Unidas, el planteamiento no elimina el derecho de veto ni modifica las atribuciones formales de los integrantes permanentes. El esquema propone un compromiso colectivo y voluntario para abstenerse de utilizar esa herramienta cuando ocurran atrocidades masivas.

México y Francia presentaron esta iniciativa en 2015, aunque recuperó impulso este año. Ambos gobiernos acordaron en abril relanzar sus gestiones para restringir el recurso dentro del Consejo y mantuvieron ese objetivo dentro de su agenda bilateral durante 2026.

Respecto al nuevo respaldo, los dos países señalaron que los Estados adherentes buscan permitir que el organismo cumpla su “responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”. La posición conjunta también sostuvo que el mecanismo pretende fortalecer la respuesta multilateral ante crímenes de gran escala.

México y Francia anunciaron que mantendrán las gestiones diplomáticas para incorporar más países a la declaración y preservar la suspensión voluntaria del veto como uno de sus planteamientos dentro del debate sobre la capacidad de actuación del Consejo de Seguridad.

Asamblea General de la ONU en imagen de archivo ı Foto: Reuters

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