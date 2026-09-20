Gobierno de México lamenta retiro de candidatura de Michelle Bachelet para la ONU

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, anunció el retiro de su candidatura para la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó que Michelle Bachelet retirara su candidatura para ocupar la titularidad de la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), debido a que, aseguró, la expresidenta de Chile cuenta con “credenciales incuestionables para ejercer un puesto de tal complejidad”.

Bachelet Jeria anunció el sábado por la tarde que desistió de su candidatura para ocupar la Secretaría General de la ONU, decisión por la cual no explicó los motivos, aunque agradeció a quienes respaldaron su intención de ocupar el cargo, entre ellos al Gobierno de México.

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, en fotografía de archivo. ı Foto: AP.

Poco después de darse a conocer la noticia, la SRE emitió un comunicado en donde lamentó la decisión de la expresidenta chilena, pues, aseguró, era el perfil idóneo para ocupar este cargo.

La cancillería recordó que el Gobierno mexicano respaldó esta candidatura debido a que Bachelet cuenta con “credenciales incuestionables” para ejercer el cargo.

En este sentido, se refirió a la chilena como una “mujer íntegra, humanista y justa, cuyos principios coinciden con la Carta de Naciones Unidas, al tener una visión de construcción de la paz y de defensa de los derechos humanos”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (izq.), junto a Michelle Bachelet, de Chile (der.). ı Foto: X: @Claudiashein

“México impulsó la candidatura de Michelle Bachelet convencido de su idoneidad por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres”, escribió la SRE.

“Son credenciales incuestionables para ejercer un puesto de tal complejidad en un momento donde es necesario promover la paz, la no intervención, la igualdad entre los Estados y el multilateralismo”, abundó.

Finalmente, el Gobierno de México agradeció a su homólogo de Brasil por su participación conjunta en el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la titularidad de dicho cargo diplomático, lo cual, expresó, fue “un ejercicio inédito en la historia de ambos países”.

COMUNICADO. "Posición de México ante el anuncio de Michelle Bachelet de no continuar su postulación para ser Secretaria General de las Naciones Unidas".https://t.co/gP4zGcmvBB pic.twitter.com/NuG6lfcdBO — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 19, 2026

Bachelet renuncia a candidatura por Secretaría General de la ONU; agradece a Sheinbaum y a Lula

La tarde del sábado, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Michelle Bachelet anunció que renunciaba a su candidatura para ocupar la titularidad de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Aunque no explicó los motivos para haber tomado esta decisión, aclaró que no está relacionada con el contexto geopolítico actual, donde, acusó, “los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo”.

19/09/2026 🔴 Último Minuto | Michelle Bachelet confirma en video que retira su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar”, señala. Atribuye la decisión a un escenario adverso para el multilateralismo, el derecho internacional y los… pic.twitter.com/8jeR08cKWf — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) September 19, 2026

Por el contrario, aseguró que había asumido el reto a sabiendas de que iría “contra la corriente”. Asimismo, dijo que, aunque renunció al mismo, se enorgullece del camino recorrido y de que se abrió el debate en torno a que una mujer ocupe, por primera vez, dicho cargo diplomático.

Finalmente, agradeció a los presidente de México y Brasil, Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, por apoyar su candidatura.

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