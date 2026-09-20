Rafa Marín reta a ‘Gino’ Segura: Que sea coordinador de Morena no significa que se vaya a quedar con QRoo, dice

Rafael Marín aseguró que no por que "Gino" Segura (der., abajo) haya obtenido cargo de Morena significa que "se quedará con el Estado".

Rafael “Rafa” Marín expresó su descontento por no haber sido elegido por Morena como coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo, pero aseguró que el hecho de que otro aspirante haya recibido el cargo no significa que “se quedará con el Estado” , por lo que adelantó que seguirá “peleando y luchando” .

En redes sociales se difundió un fragmento de un video grabado en un evento que realizó Marín Mollinedo con personas cercanas.

Aunque se desconocen más detalles del evento, se difundió un fragmento de un discurso que dio en el mismo, en donde cuestiona la decisión de Morena de haberle entregado la coordinación estatal (y posible candidatura) a Eugenio “Gino” Segura.

Rafa Marín buscó la coordinación estatal de Morena para Quintana Roo. ı Foto: Morena

Al respecto, Rafa Marín dijo que “el hecho de que se haya quedado esa gente con la candidatura no quiere decir que se van a quedar con el Estado” .

Por lo anterior, aseguró que seguirá “peleando y luchando”, y que “hay muchas opciones”, las cuales, dijo, “estamos evaluando”.

Asimismo, sin mencionar a su compañero del movimiento “Gino” Segura, Rafa Marín dijo que él tiene la ventaja de contar con el apoyo de la gente.

“Nosotros tenemos a la gente, la gente está con nosotros y vamos a ver cómo vamos a continuar de aquí en adelante”, expresó el aspirante morenista.

Gino Segura fue elegido por Morena como coordinador de la Defensa de la Transformación. ı Foto: Captura de video

Finalmente, Rafa Marín aseguró que su intención, y la de sus cercanos, es solamente buscar lo mejor para Quintana Roo, y pidió a sus colaboradores “tener paciencia”.

“Estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Tengan calma, tengan confianza en nosotros. Vamos a hacer cosas buenas, nosotros, todos ustedes, queremos lo mejor para Quintana Roo y vamos a estar peleando y luchando porque así sea”, expresó.

Finalmente, agradeció a sus cercanos por el apoyo brindado durante su aspiración a obtener la representación morenista en Quintana Roo.

El hecho de que se haya quedado esta gente con la candidatura, no quiere decir que se vayan a quedar con el estado" #RafaMarin compadre de AMLO que desafía al partido @PartidoMorenaMx y al elegido @GinoSeguraV

pic.twitter.com/Hbr1X3PPdV — PEDRO FERRIZ (@pedroferriz3) September 20, 2026

“Agradezco realmente todo el apoyo que me han dado, el sacrificio que hacen. Todos hacemos un sacrificio para sacar adelante el movimiento y sepan que no lo van a defraudar”, concluyó.

Morena elige a “Gino” Segura para coordinar la Transformación en Quintana Roo

El 15 de septiembre, la dirigencia de Morena anunció a tres de sus coordinadores de la Defensa de la Transformación, cargo que se puede convertir en una eventual candidatura rumbo a las elecciones de 2027.

Entre ellos, se escogió a Eugenio “Gino” Segura, de quien la dirigencia morenista destacó su perfil joven.

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