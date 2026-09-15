Morena nombra a Eugenio ‘Gino’ Segura como coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo

Eugenio Segura Vázquez, “Gino”, fue nombrado por Morena como coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo.

En un evento realizado este martes desde el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigencia de Morena realizó el nombramiento número ocho de los 17 coordinadores de la Defensa de la Transformación que prevé realizar rumbo a 2027.

Eugenio "Gino" Segura fue nombrado coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo, por Morena. ı Foto: Captura de video

Para este día también se prevé el nombramiento correspondiente a Zacatecas y Baja California.

Al evento acudió la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien destacó que “Gino” Segura representa un perfil joven dentro de las filas de Morena, lo cual representa una renovación generacional y nuevas ideas dentro del movimiento.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, presentó el nombramiento. ı Foto: Captura de video

Defender la Transformación es defender programas sociales, obras y soberanía nacional: “Gino”

En su discurso inicial tras recibir la coordinación por parte de la dirigencia morenista, “Gino” Segura refrendó su compromiso con la defensa de la Transformación, y aseguró que esto, más que un título, representa defender los programas sociales, las obras y la soberanía nacional.

Segura Vázquez aseguró que su labor como representante de la Transformación en Quintana Roo implica la defensa de los programas sociales “que hoy benefician a más de 42 millones de mexicanas y mexicanos y más de 500 mil quintanarroenses”.

Eugenio "Gino" Segura da un discurso al asumir la coordinación. ı Foto: Captura de video

“Hoy defender la transformación es defender a esa nieta que puede tener un mejor futuro. Defender la transformación es defender las becas Rita Cetina, que hoy le brindan oportunidad a millones de niñas y de niños”, dijo “Gino” Segura.

El coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo aseguró que esta responsabilidad también implica la defensa de las obras que, aseguró, han beneficiado a miles de quintanarroenses, como el Tren Maya.

Eugenio "Gino" Segura refrendó compromiso con defensa de los programas sociales, las obras y el legado de los líderes de la Transformación. ı Foto: Captura de video

“Defender la transformación en Quintana Roo es el defender el Tren Maya con sus 12 estaciones. Defender el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, defender el Puente Nichupté”, aseguró “Gino”.

Segura Vázquez remarcó que es igualmente importante defender la patria y, en particular, la soberanía nacional.

“Hoy también es vital defender a nuestro país, porque todos los logros de nuestro movimiento, aquí mencionamos sólo unos cuantos, han sido posibles gracias a nuestra soberanía nacional. Han sido posibles gracias a que las decisiones en México se toman por las y los mexicanos, el pueblo de México”, dijo el coordinador.

Finalmente, “Gino” Segura llamó a honrar el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora del estado Mara Lezama.

“Esto no es un truco de presunción, es una responsabilidad que emana directamente del pueblo de Quintana Roo y con esa convicción la tomamos. Cuenten conmigo para coordinar los esfuerzos en defensa de nuestro movimiento y en defensa de nuestra patria en el estado más hermoso de nuestro país, Quintana Roo”, concluyó el recién nombrado coordinador.

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