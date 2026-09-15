Morena: Mojica va por Guerrero y Torres Piña, por Michoacán

Después de 20 días de pausa en la designación de sus coordinadores estatales, que se convertirán en candidatos a una de las 17 gubernaturas en juego el próximo año, Morena designó ayer a los perfiles más competitivos, de acuerdo con lo que marcó el proceso interno, en los estados de Guerrero y Michoacán.

En primer lugar, la senadora Beatriz Mojica fue presentada como la ganadora para encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Durante la presentación de los resultados, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que las mediciones realizadas determinaron que la legisladora obtuvo el mayor respaldo entre las y los aspirantes.

El Dato: Hasta el momento, Morena ya ha elegido a sus coordinadores estatales en defensa de la transformación en Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

Montiel Reyes destacó la participación de las mujeres en el proceso y particularmente en Guerrero, estado al que calificó como una entidad con una amplia tradición de lucha social y política. La dirigente reconoció a las mujeres que participaron como aspirantes a la coordinación y sostuvo que actualmente ocupan un papel central en las responsabilidades políticas y administrativas del país.

Sostuvo que ésa entidad se ha distinguido por su tradición de izquierda y por su resistencia frente a las injusticias, además de destacar la importancia de fortalecer la soberanía nacional.

Más tarde, el partido anunció la designación de Carlos Torres Piña como coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán.

NOMBRAMIENTO del defensor estatal de Michoacán ı Foto: Cuartoscuro

Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, destacó la trayectoria política de Torres Piña, originario de Paracho, en la región Purépecha de Michoacán.

Recordó que el nuevo defensor, hasta hace poco tiempo, fungía como fiscal general de esa entidad, es abogado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con una maestría en Ciencia Política y formación en derechos humanos, así como casi tres décadas de experiencia en la vida pública.

Además de la Fiscalía local, el nuevo coordinador fue secretario de Gobierno de Michoacán, un cargo que ocupó en dos ocasiones durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante su periodo como fiscal, sobresale el inicio de las investigaciones por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025.

Tras estos nombramientos, Ariadna Montiel llamó a mantener la unidad en torno al proyecto de transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

COORDINADORA de la Transformación en Guerrero ı Foto: Cuartoscuro

UNA PRUEBA PARA LA 4T. Aunque Morena mantiene una posición competitiva en Guerrero y Michoacán, especialistas y analistas políticos coincidieron en que el resultado no dependerá únicamente de la marca partidista, sino de la capacidad de mantener cohesionados a los grupos internos y la confianza que logren generar entre los ciudadanos.

“En el caso de Michoacán, los primeros ejercicios demoscópicos colocan a Morena como una fuerza con ventaja en la intención de voto”, dijo el director de Observatorio Electoral Arturo Espinosa.

Sin embargo, señaló que la ventaja partidista no garantiza por sí misma el triunfo, pues el elegido deberá enfrentar las exigencias de seguridad y las diferencias entre los distintos grupos políticos que buscan influir en su eventual candidatura.

La catedrática y especialista en procesos electorales Norma Contreras remarcó la intensa competencia interna que marcó la definición en Guerrero.

La académica de la Universidad de Coahuila comentó que la disputa guinda en la entidad generó especial atención debido a las diferencias entre grupos y a la aparición de versiones anticipadas sobre quién encabezará los Comités de Defensa de la Transformación.

Para Contreras, Beatriz Mojica, quien resultó designada, “cuenta con experiencia legislativa y trayectoria en la política guerrerense. Su postulación representaría la apuesta por un perfil con presencia estatal y experiencia en cargos públicos”.

Sin embargo, anotó que la senadora deberá demostrar que puede generar acuerdos entre las distintas corrientes morenistas y ampliar el respaldo del partido más allá de sus estructuras internas.

Ganó en encuesta de papel: Abelina

| Por Claudia Arellano |

Las designaciones de las nuevas coordinaciones estatales de Morena, en el marco de su proceso interno rumbo a 2027, agitaron al espectro político, en particular en Guerrero, donde la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López, externó su inconformidad, en contraste con la exconsejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, quien cerró filas con Beatriz Mojica, anunciada como ganadora en esta fase de la contienda.

López Rodríguez cuestionó la designación y advirtió que Mojica obtuvo únicamente el triunfo en “la encuesta de papel”.

“Quien festeje me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”, declaró la alcaldesa con licencia al concluir el acto realizado en el World Trade Center.

15 Perfiles aspiraron a la coordinación de la 4T en Guerrero

López Rodríguez insistió en que cuenta con una medición distinta, basada —dijo— en el respaldo ciudadano que recibió durante sus actividades políticas.

“Ganaron en las encuestas el papel, pero yo tengo la encuesta real: más de 100 mil personas caminaron conmigo en el apoyo para la Presidenta de su segundo informe”, afirmó.

En tono de reto, convocó a sus adversarios a demostrar si cuentan con una capacidad de movilización similar. La edil de Acapulco acudió al encuentro acompañada por un pequeño grupo de simpatizantes, quienes le manifestaron su respaldo con gritos de “¡Abelina, Abelina!”.

Por separado, a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Esthela Damián Peralta, quien también aspiraba a convertirse en coordinadora de Morena en Guerrero, reconoció que los resultados de la encuesta no le fueron favorables y agradeció el respaldo de “miles de guerrerenses”.

“Decirles a las presidentas, tanto a Ariadna (Montiel) como a Citlalli (Hernández), que lo han hecho muy bien y también señalar y agradecer, pero sobre todo decirles a mis compañeros aspirantes que se registraron para la coordinación de Morena, hombres y mujeres, tienen mi respeto, tienen mi reconocimiento y tienen mi admiración”, agregó.

En su breve mensaje, Damián Peralta destacó que en el proceso hubo muchos perfiles: “Cada uno con sus historias, cada uno con su lucha y cada uno estando y haciendo sus batallas”.

Al señalar que ella es “una mujer de profunda convicción democrática”, expresó su respaldo a Beatriz Mojica: “Siempre voy a reconocer cuando no me favorezca un resultado, y este es el día de hoy, así que reconozco el triunfo de mi compañera Beatriz Mojica”.

Higinio llama a meter a la báscula a los candidatos

| Por Tania Gómez

Morena debe revisar a fondo a quienes buscarán una candidatura en las próximas elecciones, no sólo para descartar posibles vínculos con organizaciones ilícitas, sino también para verificar su patrimonio y su conducta, advirtió el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda.

“Morena está obligada a pasar a la báscula a todas sus candidaturas que vienen pronto”, sostuvo el senador, al señalar que el partido debe garantizar que sus aspirantes sean mujeres y hombres “limpios” y con las mejores posibilidades de triunfo.

Martínez Miranda planteó que esta revisión debe incluir tanto una posible relación con organizaciones delictivas como el patrimonio y la conducta de los aspirantes, al considerar que presentar buenos candidatos será una de las principales herramientas de Morena para enfrentar a la derecha y a la ultraderecha en las urnas.

“Un candidato, mujer o hombre, que represente a Morena y que esté limpio de todo (...) tendrá las mejores posibilidades de ganar las elecciones” Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado



El senador también reconoció que Morena debe tener especial cuidado con los casos que puedan generar un costo político para el partido.

Higinio Martínez señaló que Morena debe “pasar báscula” a quienes busquen competir bajo sus siglas, revisando su patrimonio y trayectoria antes de las próximas elecciones.#Morena #HiginioMartínez #Elecciones2027 #Política pic.twitter.com/JpCTtZasZf — Punto 4T (@Punto4T) September 14, 2026

Rechaza impacto en Morena por Rubén Rocha Moya

Al ser cuestionado sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó que hasta ahora haya tenido un impacto suficiente para poner en riesgo el triunfo del partido.

Atribuyó parte de la fortaleza electoral de Morena a la popularidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que estimó en alrededor de 70 por ciento, y sostuvo que la percepción de honestidad de la mandataria beneficia al movimiento.

“Eso nos ayuda mucho, porque la gente lo ve de una Presidenta honesta, honrada, de Morena, y quiere seguir”, señaló.

Ante la posibilidad de que la ultraderecha llegue pronto al poder en México, Martínez Miranda fue tajante: “No la veo, no la deseo y trabajaré para que no sea así”.

Argumentó que una eventual llegada de ese sector no sería conveniente para el país, entre otras razones porque, dijo, sus políticas económicas afectarían a la mayoría de la población y porque existen sectores que pretenden que Estados Unidos intervenga en México.

En ese sentido, rechazó cualquier intervención extranjera y sostuvo que quienes la promuevan deben ser denunciados. “Nuestro país se defiende solo”, afirmó.

También consideró condenable que alguien apoye la intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela, el bloqueo a Cuba o la guerra en Irán.

Al referirse a las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien el fin de semana planteó la necesidad de combatir a las ultraderechas en el mundo, Martínez Miranda marcó distancia con esa expresión.

Explicó que Morena debe enfrentar a sus adversarios mediante mejores propuestas, mejores candidatos y elecciones, y no mediante otro tipo de confrontación.

“No es combatirlos, es defender a nuestro país a través de nuestras propuestas”, resumió.

Martínez Miranda insistió en que Morena deberá concentrarse en presentar candidatos competitivos y sin cuestionamientos para las próximas elecciones.

“Ojalá y tengan malos candidatos, porque eso nos ayuda a nosotros”, dijo al referirse a los partidos de oposición, aunque subrayó que Morena tiene la responsabilidad de seleccionar a sus mejores perfiles.

“La única forma que tenemos de enfrentarla es denunciarla y ganarla con las elecciones”, concluyó.

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