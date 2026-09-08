Designan a Claudia Tello en Mesa Directiva del Senado en sustitución de Simey Olvera

La senadora Simey Olvera Bautista, de Morena, fue removida como secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República apenas una semana después de que el Pleno aprobó la integración del órgano de gobierno para el nuevo año legislativo.
Sin precisar el motivo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, solicitó directamente al presidente de la Mesa Directiva, Higino Martínez Miranda, poner a consideración del Pleno la sustitución de Simey Olvera por su compañera de bancada, la senadora Claudia Tello Espinosa.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el Senado aprobó por unanimidad la modificación y, posteriormente, Higinio Martínez tomó protesta a la senadora, quien a partir de este 8 de septiembre se integra a la Mesa Directiva.
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Sustitución de Simey Olvera, tras informe con imitadora de Sheinbaum
El relevo en el cargo ocurre luego de que, el pasado 25 de agosto, durante la presentación de su segundo informe de labores legislativas en Ixmiquilpan, Hidalgo, Simey Olvera invitó a la actriz y creadora de contenido Tamara Henaine, conocida por imitar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con su personaje “Claudita”.
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cehr