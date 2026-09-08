Tras petición de Morena

Designan a Claudia Tello en Mesa Directiva del Senado en sustitución de Simey Olvera

Senado aprobó por unanimidad la designación de la senadora Claudia Tello Espinosa en sustitución de Simey Olvera

La senadora Sandra Simey Olvera Bautista, de Morena, el 25 febrero de 2025.
La senadora Sandra Simey Olvera Bautista, de Morena, el 25 febrero de 2025. Foto: morena.senado.gob.mx
Por:
César Huerta

La senadora Simey Olvera Bautista, de Morena, fue removida como secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República apenas una semana después de que el Pleno aprobó la integración del órgano de gobierno para el nuevo año legislativo.

Sin precisar el motivo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, solicitó directamente al presidente de la Mesa Directiva, Higino Martínez Miranda, poner a consideración del Pleno la sustitución de Simey Olvera por su compañera de bancada, la senadora Claudia Tello Espinosa.

Durante la sesión ordinaria de este martes, el Senado aprobó por unanimidad la modificación y, posteriormente, Higinio Martínez tomó protesta a la senadora, quien a partir de este 8 de septiembre se integra a la Mesa Directiva.

TE RECOMENDAMOS:
Cuauhtémoc Blanco, durante plenaria de Morena
Cuestiona a la fiscalía

Nidia Fabiola Blanco acusa a Morena de proteger a Cuauhtémoc Blanco

Senadora Claudia Tello Espinosa, de Morena, rindió protesta como secretaria de la Mesa Directiva del Senado, el 8 de septiembre de 2026.
Senadora Claudia Tello Espinosa, de Morena, rindió protesta como secretaria de la Mesa Directiva del Senado, el 8 de septiembre de 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

Sustitución de Simey Olvera, tras informe con imitadora de Sheinbaum

El relevo en el cargo ocurre luego de que, el pasado 25 de agosto, durante la presentación de su segundo informe de labores legislativas en Ixmiquilpan, Hidalgo, Simey Olvera invitó a la actriz y creadora de contenido Tamara Henaine, conocida por imitar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con su personaje “Claudita”.

La senadora Simey Olvera Bautista y "Claudita", personaje de la actriz Tamara Henaine.
La senadora Simey Olvera Bautista y "Claudita", personaje de la actriz Tamara Henaine. ı Foto: FB, @LaPalomaDeMorena

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El reclamo directo en el Pleno del Senado de la República se dirigió al legislador por el estado de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez.
Protesta en el Senado

Necesita ver los datos: Paloma Sánchez encara a Inzunza con expedientes de la violencia en Sinaloa


Google Reviews