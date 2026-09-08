Ocultaron cocaína en un cargamento de tunas, pero ‘Chocolate’ la encontró en Tijuana

Un doble fondo construido debajo del piso de un camión permitió ocultar 75.9 kilos de cocaína entre un cargamento de tunas que cruzaría por el área de exportación de la Aduana de Tijuana, Baja California.
Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) revisaron la unidad con apoyo del ejemplar canino “Chocolate”, que alertó sobre la presencia de la droga.
Dentro del compartimiento, los agentes encontraron 76 paquetes con clorhidrato de cocaína. El peso conjunto alcanzó 75.9 kilos, de acuerdo con el reporte oficial.
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La inspección ocurrió en la zona destinada a operaciones de exportación de la aduana fronteriza, como parte de los controles aplicados a vehículos de carga y mercancías que transitan por ese punto.
Tras el hallazgo, las autoridades entregaron la sustancia y los indicios al agente del Ministerio Público correspondiente, que quedó a cargo de las investigaciones para determinar las responsabilidades relacionadas con el cargamento.
ANAM informó que estas revisiones forman parte de las acciones coordinadas con instituciones del Gabinete de Seguridad para reforzar los controles aduaneros y combatir el tráfico de sustancias ilícitas.
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MSL