Marina incauta en el Pacífico 3.5 t de cocaína en dos días

Personal naval, ayer, al custodiar el cargamento que fue entregado a la FGR.

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de 1.6 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Michoacán, el segundo decomiso de gran escala registrado en la zona desde el 15 de agosto. Con ambos operativos, la Armada de México acumuló alrededor de 3.5 toneladas localizadas en aguas del Pacífico en un lapso de dos días.

El reciente hallazgo ocurrió a 178 millas náuticas, equivalentes a 329 kilómetros, al suroeste de Lázaro Cárdenas. Durante un vuelo de vigilancia, personal naval detectó varios paquetes balizados que flotaban en el mar, lo que llevó al despliegue de unidades de superficie para recuperarlos.

El Dato: Los paquetes localizados por la Semar estaban “balizados”, lo que significa que tenían señales o boyas para que los delincuentes pudieran localizarlos con GPS.

A partir de esa intervención, elementos de la Décimo Sexta Zona Naval localizaron 54 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína. De acuerdo con la estimación preliminar de la dependencia, el cargamento superó los mil 600 kilogramos.

Dos días antes, el 15 de agosto, integrantes de la Octava Región Naval interceptaron, en un área marítima cercana, una embarcación menor con aproximadamente mil 900 kilos de la misma droga. En aquella operación también detuvieron a dos personas.

Con el segundo aseguramiento, la Marina calculó una afectación económica de 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos. La dependencia estimó, además, que el volumen equivale a alrededor de 3.2 millones de dosis comerciales de cocaína.

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Los dos operativos ocurrieron durante los patrullajes que mantiene la Armada de México en el Pacífico, una ruta en la que las autoridades federales han concentrado acciones para detectar cargamentos transportados por mar antes de que alcancen territorio nacional.

El mes de agosto acumula más de 9.1 toneladas de presunta cocaína aseguradas en el mar por la Semar, en cuatro operaciones reportadas durante los primeros 17 días del mes. El 3 de agosto se localizaron alrededor de 4.4 toneladas frente a Oaxaca y Chiapas, cuatro días después, se sumaron mil 170 kilos en el Pacífico.

Con base en los cortes oficiales disponibles y los pesos preliminares de los cargamentos más recientes, durante 2026 la Marina ha asegurado cerca de 42 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. De ese volumen, los decomisos registrados únicamente en agosto representan cerca de 22 por ciento, poco más de una quinta parte del total anual. La dependencia había informado que, al comenzar marzo, llevaba cerca de 10 toneladas de droga incautada.

La dimensión también destaca frente al acumulado del sexenio. El 15 de agosto, antes del último decomiso de Michoacán, las autoridades situaron en cerca de 90 toneladas los aseguramientos marítimos desde octubre de 2024. Al incorporar las más de 1.6 toneladas anunciadas este lunes, el volumen se aproxima a 91.6 toneladas, por lo que agosto aporta alrededor de una de cada diez toneladas decomisadas en el mar en la actual administración.

Tras recuperar los paquetes, los elementos navales trasladaron la carga a instalaciones de la Décimo Sexta Zona Naval, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo de la investigación.