Proyecta INE 10.8 mil mdp a partidos; defiende gasto

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el anteproyecto de financiamiento público federal que recibirán los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes durante 2027, año en que se renovará la Cámara de Diputados, con una bolsa de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos.

El acuerdo aprobado por unanimidad abrió, sin embargo, un debate sobre la marcada diferencia de recursos entre las fuerzas políticas con mayor trayectoria electoral y los partidos de reciente creación.

El Dato: El PAN establece que cada partido deberá destinar 3% de su financiamiento ordinario a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de mujeres.

El proyecto contempla siete mil 879 millones 331 mil 706 pesos para actividades ordinarias permanentes. El cálculo se realizó con base en un padrón electoral de 103 millones 333 mil 465 personas, con corte al 31 de julio de 2026, multiplicado por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para este año.

El anteproyecto incorpora por primera vez a los partidos de reciente creación Paz y Somos México, a los que se asignan 157 millones 586 mil 634 pesos a cada uno para actividades ordinarias, equivalente a dos por ciento del financiamiento ordinario total para cada fuerza política.

La bolsa restante, por siete mil 564 millones 158 mil 438 pesos, será distribuida entre los seis partidos políticos que participaron en la elección federal de 2024, mediante la fórmula constitucional de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento conforme a la votación nacional obtenida en la elección de diputaciones.

El Tip: La presidenta buscó en la pasada reforma electoral reducir el financiamiento, pero no obtuvo aprobación.

Por partido, Morena será el que tenga mayor financiamiento debido a que tuvo la más alta proporción de votos en las elecciones federales pasadas al ubicarse con tres mil 604.8 millones de pesos.

Le sigue el Partido Acción Nacional (PAN) con mil 803.7 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con mil 372.6 millones y Movimiento Ciudadano con mil 354.6 millones de pesos. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrá una bolsa de mil 167.1 millones de pesos y el Partido del Trabajo (PT) 946.4 millones.

Para las actividades de campaña, debido a que en 2027 únicamente se renovará la Cámara de Diputados, se contempla un monto equivalente al 30 por ciento del financiamiento ordinario de cada partido, con una bolsa global de dos mil 363 millones 799 mil 512 pesos.

En el caso de las candidaturas independientes, el proyecto establece una bolsa de 47 millones 275 mil 990 pesos para gastos de campaña, al considerarlas en conjunto como un partido político de nuevo registro para efectos de la distribución del financiamiento.

Durante la sesión, el representante de PAZ, Ernesto Guerra, manifestó su respaldo al anteproyecto, pero cuestionó las diferencias entre los recursos que recibirán los partidos con mayor trayectoria electoral y aquellos de reciente creación. “No deja de ser un financiamiento inequitativo, evidentemente”, afirmó.

Sostuvo que existe una diferencia significativa entre los recursos asignados a los partidos con mayor votación y los que recibirán Paz y Somos México. “La inequidad financiera en el financiamiento público, bueno, pues es total y absolutamente desproporcionada”, señaló.

En respuesta, el consejero Uuc-kib Espadas defendió el modelo de distribución y rechazó que pueda calificarse como inequitativo.

“No, no es una distribución inequitativa, es una distribución desigual y así debe ser (...) Me parecería muy inequitativo que partidos con décadas de acreditar en las urnas arraigo social tuvieran un financiamiento igual a partidos que por primera vez se exponen a las urnas”, argumentó el funcionario.

Ahora, el documento será sometido este martes a consideración del Consejo General del INE.

¿Qué se elige?

En 2027 se renovarán los siguientes cargos:

500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados.

En 17 estados habrá renovación de gubernaturas, congresos locales y más de mil ayuntamientos.

“No está por encima, ni por debajo”

| Por Tania Gómez |

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, defendió el anteproyecto de presupuesto para 2027, que contempla 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos.

Aseguró que los recursos solicitados corresponden a las necesidades del organismo para enfrentar los comicios federales de la Cámara de Diputados, una nueva elección del Poder Judicial (PJ) y el acompañamiento de los procesos electorales locales en los que estarán en juego 17 gubernaturas.

La consejera presidenta del INE (3.a de izq. a der.), Guadalupe Taddei, ayer. ı Foto: Especial

“No está ni por encima, ni por debajo de las necesidades del INE para el desarrollo de tres grandes compromisos electorales que tendríamos que enfrentar el año que entra”, afirmó Taddei al recibir el anteproyecto presupuestal.

El órgano electoral retomó este lunes sus actividades después de un periodo vacacional de verano de dos semanas, y lo hizo con la propuesta presupuestal de 2027 como uno de los asuntos centrales de su agenda. El documento será puesto a consideración del Consejo General en su sesión de hoy.

El monto propuesto es 10 mil 162 millones 517 mil pesos superior a los 25 mil 956 millones 626 mil 805 pesos que el INE solicitó para 2026, un incremento de alrededor de 39 por ciento.

La comparación corresponde a las solicitudes presupuestales de ambos ejercicios, antes de los ajustes realizados por las autoridades hacendarias y legislativas.

Taddei Zavala también explicó que el presupuesto responde a las responsabilidades que tendrá el instituto durante el próximo año, entre ellas la elección federal de la Cámara de Diputados y la segunda del PJ, así como el apoyo, dentro del Sistema Nacional Electoral, a los procesos electorales locales concurrentes.

“Tenemos el de la Cámara de Diputados a nivel federal, el del Poder Judicial dos meses adelante y el apoyo dentro del sistema nacional electoral a los procesos electorales concurrentes”, detalló.

Como parte de sus atribuciones, el INE también prevé la posibilidad de realizar conteos rápidos el mismo día de la jornada electoral en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas, además de la elección federal de diputaciones.

El anteproyecto contempla 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos para el Presupuesto Base, destinado a actividades ordinarias del instituto; 17 mil 395 millones 695 mil 444 para la Cartera Institucional de Proyectos, y cuatro mil 687 millones 256 mil 096 como presupuesto precautorio para una eventual consulta popular.

La propuesta fue entregada formalmente a Taddei por la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, quien explicó que el paquete financiero fue construido mediante un ejercicio técnico, metodológico y colegiado, con la participación de las distintas unidades responsables del organismo electoral.

El anteproyecto será puesto a consideración del pleno del Consejo General en la sesión de este martes, donde podrá ser discutido y, en su caso, aprobado. Posteriormente, la propuesta será remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso presupuestario.