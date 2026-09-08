OCDE destaca avance y resiliencia del sistema educativo en México

El sistema educativo mexicano logró mantener estables sus niveles de aprendizaje y mejorar en el área de ciencias dentro de la prueba PISA 2025. A diferencia de otros países miembros de la OCDE que sufrieron retrocesos, el país integró a más jóvenes a las aulas sin incrementar la desigualdad.

De acuerdo con el análisis de Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, México destaca porque un alto porcentaje de estudiantes percibe un acompañamiento cercano de sus profesores. Los alumnos reportan que el personal docente se preocupa por su desarrollo, asegura la comprensión de los temas y ofrece ayuda personalizada.

En la evaluación más reciente, los jóvenes de 15 años en el país mostraron perseverancia, curiosidad y habilidad para estructurar problemas complejos. La OCDE señaló que estas competencias resultan fundamentales frente al avance vertiginoso de tecnologías como la inteligencia artificial, donde la capacidad analítica supera a la memorización.

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#SEPInforma🗞️ | En el marco de la publicación de los resultados de la prueba PISA 2025, @SchleicherOECD, director de Educación y Competencias de la @ocdeenespanol, destacó la estabilidad de los aprendizajes de México frente a los retrocesos registrados en sistemas educativos de… pic.twitter.com/mwvqE5C3uH — SEP México (@SEP_mx) September 8, 2026

Entre 2015 y 2025, la cobertura para jóvenes en edad escolar creció de manera constante, incorporando a comunidades históricamente desatendidas. La organización resaltó que este aumento de matrícula no provocó una caída en el rendimiento promedio, lo cual diferencia a México de varios sistemas educativos europeos afectados por la segregación social.

Durante la conferencia matutina del Gobierno Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor magisterial como el pilar fundamental de esta estabilidad. Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, compartió el mensaje de la OCDE que reconoce el esfuerzo de las familias mexicanas.

Para sostener la inclusión, la política educativa implementa la estrategia del Bachillerato Nacional, con el objetivo de crear 400 mil nuevos espacios en el nivel medio superior. A través del Marco Curricular Común, las autoridades buscan asegurar la equidad académica en todas las regiones.

Los resultados apuntalan el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, centrado en el pensamiento crítico, la evaluación formativa y el aprendizaje basado en proyectos. Este esquema busca consolidar aulas inclusivas donde el talento no dependa del origen socioeconómico.

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JVR