PRI critica resultados de prueba PISA; exhibe ‘fracaso educativo de Morena’

Alumnos de primaria de escuela de la Ciudad de México.

Ante los resultados obtenidos por México en la más reciente evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), las y los diputados federales del PRI reclamaron por la mala política educativa implementada por el gobierno de Morena, que ha sumido al país en un preocupante rezago frente al resto del mundo.

Por lo anterior, los legisladores priistas demandan replantear de inmediato la estrategia para formar a niños y jóvenes, en todos los grados escolares; adelantaron que buscarán que se designe mayor presupuesto, suficiente para infraestructura escolar, capacitación docente y programas académicos que devuelvan a los estudiantes mexicanos la competitividad que demanda el entorno global.

Es urgente, señalaron, evaluar los materiales y programas educativos, fortalecer el apoyo a los maestros, poner en manos de expertos a la Secretaría de Educación e impulsar la participación ciudadana, que alumnos y padres de familia sean tomados en cuenta para salir de esta situación, en la que metió López Obrador a México, al echar por la borda los avances educativos.

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📉 México muestra el desempeño más bajo en su historia en las pruebas PISA. Los resultados de 2025 evidencian que la tendencia a la baja se materializó en un promedio general de 403 puntos, 66 menos que el promedio de la OCDE.



📚 El retroceso se concentró en Matemáticas (-7… pic.twitter.com/1YpcWYUcQo — IMCO (@imcomx) September 8, 2026

A través de sus redes sociales, Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada, condenó que la realidad vuelva a golpear al país, con la confirmación de PISA de este retroceso educativo.

“En una evaluación realizada en 91 países y economías, México quedó rezagado: se ubicó en el lugar 63 en matemáticas, 53 en lectura y 64 en ciencias. En matemáticas y lectura, nuestro país obtuvo peores resultados que en la edición anterior. En especial, el resultado en matemáticas es alarmante: 388 puntos, siete menos que en 2022”, enfatizó el legislador.

Moreira Valdez explicó que mientras países como Singapur, Japón, Corea del Sur y Estonia encabezan la educación mundial, México se rezaga y queda por debajo de naciones que han decidido apostar por el conocimiento, la ciencia y la formación de sus jóvenes.

“México necesita menos propaganda y más resultados. La política educativa de Morena es criminal”, subrayó.

¡Última hora! La realidad vuelve a golpearnos: PISA 2025 confirma el retroceso educativo de México.



En una evaluación realizada en 91 países y economías, #México quedó rezagado: se ubicó en el lugar 63 en matemáticas, 53 en lectura y 64 en ciencias. En matemáticas y lectura,… https://t.co/LdKmwphdfY — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) September 8, 2026

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LMCT