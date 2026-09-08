Filtran conversaciones de ‘El Rey del Huachicol’ con funcionarios, entre ellos con morenista José Ramón Gómez Leal

Sergio Carmona, "El Rey del Huachicol" (izq.), habría sostenido conversaciones telefónicas con José Ramón Gómez Leal (der.).

El director de Defensores AC, Miguel Meza, presentó ante la prensa conversaciones supuestamente extraídas de los teléfonos celulares de Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, con un centenar de personas, entre ellos exfuncionarios y el diputado de Morena José Ramón Gómez Leal.

En entrevista con Azucena Uresti, Miguel Meza presentó capturas de pantalla de las conversaciones que, explicó, fueron extraídas de los teléfonos de Carmona, los cuales, a su vez, fueron recuperados por las autoridades tras su asesinato en 2021.

Sergio Carmona, "El Rey del Huachicol". ı Foto: Especial

Miguel Meza expuso que Sergio Carmona mantuvo conversaciones con 99 números diferentes, mediante llamadas y WhatsApp. Uno de ellos es el diputado de Morena José Ramón Gómez Leal .

“Un papalote” y “humo”, los misteriosos hallazgos de las conversaciones entre morenista y “El Rey del Huachicol”

De acuerdo con lo presentado por Miguel Meza, entre Sergio Carmona y el diputado José Ramón Gómez Leal se sostuvieron varias conversaciones en las que se utilizaron términos extraños, presuntamente en clave, que confirmarían un vínculo criminal.

Los senadores José Ramón Gómez Leal, Ignacio Mier y Adán Augusto conversaron durante la Sesión Plenaria en el Senado de la República, en 2025 ı Foto: Cuartoscuro

Según el entrevistado, en las conversaciones se lee que Gómez Leal le pide a Sergio Carmona un “papalote”, término que podría aludir a un avión para trasladarse.

Asimismo, se menciona el término “humo” que, según Miguel Díaz, podría significar “dinero”.

Miguel Meza recordó en la entrevista de José Ramón Gómez Leal ya contaba con señalamientos por presuntos vínculos con el huachicol desde antes de incorporarse a Morena.

Asimismo, enfatizó que en 2002 una empresa vinculada con Gómez Leal habría tenido tres pipas incautadas por la entonces Agencia Federal de Investigaciones.

Adán Augusto López (izq.) y José Ramón Gómez Leal (der.). ı Foto: IG del legislador

También menciona que Gómez Leal fue fotografiado en 2009 con un presunto sicario relacionado con los Zetas.

“Lacho García” y “los unos” (Adán Augusto y Andy), los otros implicados en conversaciones

Además de las conversaciones entre Sergio Carmona y José Ramón Gómez Leal, Miguel Meza encontró un intercambio con un sujeto identificado como “Lacho García”.

De acuerdo con el entrevistado, “Lacho García” podría ser un dentista que fue subsecretario de Salud durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y posteriormente habría fungido como operador financiero de Carmona.

Augusto López y José Ramón Gómez Leal durante una sesión del Congreso, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Además, asegura que, en diversas conversaciones, Sergio Carmona menciona frecuentemente a un grupo identificado como “los unos”. Según Miguel Meza, Carmona se estaría refiriendo a Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, aunque reconoció que es una especulación.

En este sentido, y aunque no aparece en las conversaciones, mencionó a Jesús Ramírez Cuevas, a quien le atribuyó haber sido uno de los personajes que presuntamente habría facilitado el acercamiento de Carmona con el círculo cercano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

🚨#Exclusiva | Se revelan los mensajes de Sergio Carmona, ‘El Rey del Huachicol’, con políticos de Morena, entre ellos el senador José Ramón Gómez Leal.



Miguel Meza (@MiguelMezaC), presidente de Defensorxs A.C., reitera que Carmona financió campañas morenistas, especialmente en… pic.twitter.com/6Q1lHkJ3sy — Azucena Uresti (@azucenau) September 8, 2026

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