En huachicol, funcionarios y políticos

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En una nueva carta manuscrita enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien junto con su hermano, Fernando, excontralmirante, están presos en el penal del Altiplano, acusados de encabezar una red de contrabando de combustible, denunció que “somos chivos expiatorios de una farsa fabricada para proteger a los verdaderos responsables del huachicol fiscal: funcionarios de secretarías de Estado, legisladores y militantes de Morena”.

Reclama que la Fiscalía General de la República no investigue ni ha requerido, por presuntos vínculos en ese delito, a “prominentes figuras de la política y del partido en el poder que en este momento están en busca de cargos públicos”, y que sigue sin ser localizado Rafael Ojeda Durán —tío político de ambos hermanos— para que rinda declaración.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Con un acto en Cuernavaca, la Presidenta Sheinbaum inició en Morelos la gira que realizará por todas las entidades del país, después de dirigir un mensaje político el martes en Palacio Nacional y enviar su Segundo Informe de Gobierno a la Cámara de Diputados, en la que se hará una “glosa” del mismo y posteriormente se discutirá el presupuesto federal de 2027.

Al mismo tiempo que la mandataria reitera sus exhortos a funcionarios públicos, gobernadores e integrantes de Morena y quienes buscan candidaturas del guinda para las elecciones del próximo año en 17 entidades federativas, vuelven a revelarse ilícitos de algunos actuales funcionarios públicos, mandatarios estatales o legisladores.

Ahora fue el exdiputado federal Carlos Ulloa, actual director general de Birmex, el organismo público encargado de la compra y distribución de medicamentos, quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en CDMX, que fue exhibido por la compra de departamentos y casas pagadas en efectivo, distante de sus ingresos, así como de una veintena de viajes internacionales, lo que motivó exigencias de diputados de oposición de que sea investigado.

Al cumplirse un año de la reforma al Poder Judicial, ministros y jueces en retiro como Javier Laynez y Rodrigo de la Peza y la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, Julia García, criticaron en el encuentro Balance del Observatorio de Justicia, la sustitución de la carrera judicial por una elección popular.

Coincidieron en que, aunque aún no se percibe, las consecuencias de ello, a la larga, van a ser devastadoras, cuando desaparezcan los funcionarios formados dentro de la carrera judicial que aún quedan y se consolide el nuevo mecanismo de elección, de acordeones.