• Golpes al crimen en Guerrero

Sendos golpes al crimen en Guerrero dieron ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, y la fiscalía estatal encabezada por Zipacná Torres Ojeda. En el primer caso, en un operativo realizado en Puebla por fuerzas federales, fue detenido Govén Ulisses “N”, alias El Amarillo, objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos, con presencia principalmente en Acapulco. Al detenido se le vincula directamente con homicidios, secuestros, extorsión y venta de droga y fue capturado durante la realización de varios cateos en los que se aseguró armamento, droga y 39 vehículos de alta gama. Más tarde se conoció la captura por parte de la fiscalía local, de Simitrio “N”, director de Movilidad y Transporte de Tlapa, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada. Igualmente cayeron 71 personas que operaban como policías en tres municipios distintos sin acreditar esa calidad, eran una especie de policías pirata. Uf.

• “Generosidad” republicana

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El regreso a clases llegó, como cada año, con una inversión importante de las familias en útiles escolares, mochilas, uniformes, calzado…, de ahí, que, nos dicen, los apoyos gubernamentales jamás estarán de más; sin embargo, al que, se cuenta, le faltó bastante sensibilidad sobre este gasto fue al diputado local morenista de Tamaulipas, Claudio de Leija, quien visitó una primaria en Ciudad Madero para regalar dos lápices por estudiante. ¡Sí, así de dadivoso! Muy orgulloso de su obra del día, el legislador todavía compartió en redes las fotografías y el video del momento, acompañado de un mensaje en el que deseó éxito a las niñas y los niños de aquel bendecido plantel. Lo que Claudio no calculó es que su acción terminó oxigenando las tendencias en redes sociales, donde no tardaron en circular las referidas imágenes con una ola de burlas y críticas en las que usuarios destacaron que el gesto del diputado fue una muestra bastante peculiar de la austeridad republicana. Qué tal.

• Intercambian cariños

Cuentan que pocos pueden con la ternura por el fuego amigo que cruzaron el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el senador emecista, Luis Donaldo Colosio Riojas. Y es que el pasado miércoles, el mandatario morenista —subrayando con rojo el afecto que le tiene al joven político (a quien ya muchos ven como un fuerte contendiente en esa entidad)— le pasó varias facturas por criticar, dijo, desde la perspectiva de “un principiante”, las acciones reflejadas en el 2.º Informe de Gobierno presidencial. Lo bonito, dijeron algunos, es que Colosio Riojas contestó con la misma proporción de miel: “al final del día Alfonso es mi amigo, mi aprecio por él está intacto”, señaló el legislador en una entrevista radiofónica, en la que, aunque comentó que no caería en provocaciones, sí le pidió a su paisano que atienda los asuntos en Sonora y que “no se ande distrayendo conmigo”. Luego cargó toda su batería contra la 4T, a la que juzgó por no aguantar la crítica y regresó con su amigo Durazo: “Yo espero su llamada en el momento que quiera platicar conmigo”.

• Preocupantes ajustes

Nos piden no pasar por alto la eliminación, por parte del INE, del mecanismo con el que contaba para cuidar que ningún funcionario que opere programas sociales se convierta en observador electoral. La propuesta llegó de la consejera Frida Gómez —quien en la misma sesión sugirió relajar el protocolo para administrar las “boletas planchadas”—. Ahora, en lugar de que el instituto cruce los nombres de los que se inscriben como observadores con la nómina de los gobiernos, bastará con que firmen una carta en la que prometan que no son funcionarios. Eso será suficiente. Aunque la consejera mencionada alegó que para nada se estaba quitando el impedimento de que burócratas estén metiendo sus narices en las votaciones, otros consejeros y representantes de la oposición advirtieron que aquella decisión termina por abrirle la puerta a quienes canjean votos por despensas, lo que traerá graves consecuencias en cualquier elección. Pendientes.

• Se prende la Cuauhtémoc

Resulta que las batallas por la alcaldía Cuauhtémoc ya hacen ruido cuando ni han empezado los procesos electorales. Esto porque Morena anunció una movilización, otra vez, en Tlatelolco para el sábado, pero lo que llama la atención es que en X la cuenta @4relyCasas, que sólo tiene dos posts, publicó unas capturas de una conversación de WhatsApp en las que, supuestamente, el secretario de Gobierno, César Cravioto, ordena a alcaldes del oficialismo a movilizar 300 personas, cada uno, para el evento. “La operación es todos contra Alessandra”, habría escrito. Pero ahí no quedó el asunto, pues poco tiempo después, afuera del Palacio del Ayuntamiento, la alcaldesa Alessandra Rojo dijo que Morena debe llevar gente de otras alcaldías, porque no tiene fuerza y porque los habitantes de su demarcación están “muy enojados” con sus narcopolíticos. Enseguida Cravioto señaló que la supuesta charla por Whats es un invento y acusó que la oposición recurre a eso porque no puede enfrentar a la 4T con ideas. Si así está el asunto aun sin proceso electoral, ¿cómo se pondrá cuando sí lo haya? Uf.

• Estilos de la abogacía

Nos dicen que los profesionales del derecho suelen ser personas que saben de negociaciones complejas y mediaciones, pues de eso van sus gestiones en los conflictos que llegan a los tribunales; sin embargo, como siempre pasa, hay quienes podrían no replicarlo en ciertos momentos importantes. Ése habría sido el caso de Juan Pablo Penilla Rodríguez, conocido por haber defendido a personajes del calibre de Ismael El Mayo Zambada y Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40. Este abogado se convirtió en protagonista de una trifulca en un restaurante de Polanco. Transeúntes y comensales que se encargaron de documentar el hecho dijeron que Penilla Rodríguez no soportó que el personal del establecimiento le hiciera ver que la mesa que él quería ya estaba reservada, cuentan que ni siquiera quiso dialogar, pues apeló directo al recurso de la violencia y al clásico —¿…sí sabes quién soy?— para lanzarse a los golpes contra un mesero y el gerente, lo que generó el rechazo unánime de los presentes.